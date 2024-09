La presidente del Consiglio nella sua relazione introduttiva all'Esecutivo del partito: "Attenti a fake news per colpirci, non prestiamo il fianco"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, serra i ranghi all’interno di Fratelli d’Italia nella sua relazione introduttiva all’Esecutivo del partito. “Noi stiamo facendo la storia, e dobbiamo esserne tutti consapevoli. E questo non prevede né pause né soste, ma tanto meno può consentire errori e passi falsi“, ha detto la premier, secondo quanto si apprende. “Tutti noi abbiamo un compito molto più grande delle nostre aspettative e dei nostri desideri – ha aggiunto -, e dobbiamo essere capaci di tenerlo ben presente ogni giorno. Soprattutto quando possono presentarsi delle difficoltà. È il lavoro, lo spirito di sacrificio, la determinazione che ci hanno portato al governo della Nazione e che ci consentiranno di continuare a difendere gli interessi del nostro popolo. Nient’altro”.

“Italiani premiano FdI, cresciuti con tutto il centrodestra”

“Gli italiani credono in noi più di quanto a volte sembriamo crederci noi. Gli italiani lo hanno capito e, da quando siamo al Governo, ci hanno sempre premiato. Fratelli d’Italia ha confermato, in tutte le ultime tornate elettorali, di essere in ottima salute”, ha aggiunto poi la presidente del Consiglio. “Alle europee – ha sottolineato la premier – abbiamo segnato una ulteriore crescita rispetto alle politiche, e lo abbiamo fatto non a scapito dei nostri alleati di centrodestra. Tutto il centrodestra è cresciuto, e questo ha reso il nostro governo il più solido e stabile d’Europa e del G7. Questo è un fatto molto importante e significativo, e ha spaventato sul serio chi non accetta che il centrodestra sia al governo e che stiamo cambiando le cose”.

“Attenti a fake news per colpirci, non prestiamo il fianco”

“Dobbiamo anche essere consapevoli che non ci viene perdonato nulla e che nulla ci verrà perdonato. Quando i nostri avversari non hanno trovato nulla per attaccare, hanno dovuto inventarsi di sana piana notizie false per farlo. E quando qualcuno ha compiuto un passo falso, hanno utilizzato ogni strumento a disposizione per colpirci”, ha proseguito ancora, secondo quanto si apprende, la leader del governo. “Siamo sempre stati i giudici più implacabili di noi stessi, e dobbiamo continuare ad esserlo, perché l’occasione storica che ci hanno dato i cittadini non merita di essere sprecata per un errore, una distrazione o una sbavatura. Non possiamo permetterci di prestare il fianco“, ha aggiunto la premier.

“FdI asse portante maggioranza e pungolo per il governo”

“Nella stagione che si è appena aperta Fratelli d’Italia dovrà continuare a svolgere il suo ruolo decisivo, di asse portante della maggioranza di governo”, ha rimarcato la premier. “E io credo – ha aggiunto – che il miglior modo per fare questo lavoro sia in due modi. La prima: comunicare sempre di più e sempre meglio ai cittadini cosa facciamo, perché noi facciamo più di quello che comunichiamo; la seconda: essere sempre di più da pungolo nei confronti dell’Esecutivo, attraverso il lavoro dei parlamentari e del partito, organizzato in Dipartimenti”.

