Roma, 3 apr. (LaPresse) – Una studentessa americana di 21 anni è morta ieri pomeriggio a Roma in via Casilina 233 davanti a un centro per studenti che frequentano corsi Erasmus in Italia. La ragazza che era allergica ad alcuni prodotti alimentari: subito dopo aver mangiato un panino, acquistato in un esercizio commerciale della zona, si è accasciata a terra in shock anafilattico. Alcune amiche l’hanno soccorsa e le hanno somministrato una dose di Bentelan ma questo non è servito a salvarla perché subito dopo si è risentita male ed è stato chiamato il 118. Il personale sanitario, intervenuto sul posto insieme alla polizia del commissariato di Porta Maggiore, ha tentato una manovra di rianimazione durata circa mezz’ora, ma la ragazza è morta. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti sembra che il titolare dell’esercizio commerciale che le aveva venduto il panino non sapeva che la ragazza fosse allergica perché la ragazza non parlava italiano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata