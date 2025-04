Milano, 3 apr. (LaPresse) – In Russia l’ufficio del procuratore generale ha dichiarato indesiderate le attività della Elton John Aids Foundation. Lo riferiscono le agenzie di stampa russe. “È stata presa la decisione di riconoscere come indesiderabili le attività dell’ong Elton John Aids Foundation. “L’organizzazione è stata fondata inizialmente nel 1992 negli Stati Uniti. Nel 1993, un’altra ong con nome analogo è stata registrata nel Regno Unito. Il fondatore di entrambe è il musicista britannico Elton John”, ha affermato la Procura generale. Nonostante gli obiettivi delle ong siano il sostegno alle associazioni pubbliche per la prevenzione e la lotta all’Aids e il superamento della discriminazione e dell’abbandono nei confronti dei sieropositivi e “delle persone con opinioni non tradizionali”, le loro attività “si concentrano maggiormente sulla propaganda delle relazioni sessuali non tradizionali, dei modelli occidentali di famiglia e del cambiamento di sesso”, ha dichiarato ancora la procura generale, denunciando che “hanno un atteggiamento negativo nei confronti delle politiche dei Paesi che proteggono i valori spirituali e morali tradizionali”. “Dall’inizio dell’operazione militare speciale, partecipano alla campagna di informazione dell’Occidente per denigrare la Russia”, ha accusato ancora la procura generale, secondo quanto riporta l’agenzia Tass.

