Centrosinistra vince in tutti i capoluoghi di Regione. Si vota in oltre 100 Comuni

Urne chiuse nei Comuni dove si è svolto il ballottaggio per l’elezione a sindaco. Per l’ultimo atto di questa tornata di elezioni amministrative si vota in oltre 100 Comuni, tra cui cinque capoluoghi di Regione: Bari, Firenze, Perugia, Potenza e Campobasso. L’affluenza definitiva è stata del 47,71%. Un dato in ulteriore calo rispetto al primo turno, quando aveva votato il 62,83% degli aventi diritto.

La tornata elettorale ha visto la vittoria del centrosinistra in tutti i capoluoghi di Regione al voto, permettendo così alla segretaria dem Elly Schlein di parlare di una “vittoria storica”, con le città che mandano “un messaggio chiaro a Meloni”. A Firenze la candidata del centrosinistra Sara Funaro, sostenuta anche dal Movimento 5 Stelle, ha nettamente battuto il candidato del centrodestra Eike Schmidt. Proclamato sindaco anche Vito Leccese, candidato del Pd sostenuto anche da Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra, uscito vincitore a Bari dal ballottaggio che lo contrapponeva Fabio Romito, candidato del centrodestra.

A Perugia si afferma Vittoria Ferdinandi, candidata del centrosinistra, che batte Margherita Scoccia per il centrodestra. Vittoria del ‘campo largo’ a Campobasso, dove Marialuisa Forte, candidata di Pd, M5S e Avs batte il candidato del centrodestra, Aldo De Benedittis. Centrosinistra vincente anche a Potenza, dove vince Vincenzo Telesca sul candidato del centrodestra Francesco Fanelli.

Il centrosinistra vince poi anche a Cremona e Vibo Valentia. Il centrodestra si impone invece a Lecce, Avellino, Caltanissetta, Rovigo e Vercelli. IN AGGIORNAMENTO

21:25 Perugia, Fratoianni: “Splendida vittoria, ora festeggiamo”

“A Perugia Vittoria Ferdinandi ha costruito una splendida vittoria per una città che ora sta festeggiando insieme a Lei. È il segno che si può fare: battere questa brutta destra, con coalizioni ampie e con un profilo preciso, quello del cambiamento”. Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra in un video su X da piazza IV Novembre del capoluogo umbro.

21:15 Biancofiore: “C.destra incrementa consenso”

“Al netto dei casi specifici, questa tornata di ballottaggi registra per il centrodestra un incremento di consenso. La nostra coalizione vede un aumento del numero di sindaci grazie alla capacità di dare risposte concrete ai cittadini. Auguri di buon lavoro a tutti i neosindaci, tra cui Lecce, Rovigo, Verbania e Caltanissetta e a chi ha centrato l’obiettivo del secondo mandato, come, ad esempio, a Vercelli e Urbino. Purtroppo, come ad ogni tornata elettorale, il costante calo dell’affluenza dovrebbe portare a una profonda riflessione del sistema per garantire una reale rappresentanza, come ha ben sottolineato il Presidente del Senato Ignazio La Russa”. Così la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo parlamentare Civici d’Italia, NM, UDC, MAIE.

20:45 Zingaretti (Pd): “Battuta la destra, ora avanti per alternativa”

“Anche alle comunali l’Italia cambia e migliora. Il centrosinistra batte la destra ai ballottaggi nei capoluoghi di Regione a Firenze, Perugia, Bari, Campobasso. Nel Lazio le bellissime vittorie di Palestrina, Civitavecchia e Tarquinia. Ora avanti per costruire l’alternativa!”. Così il neoeletto al Parlamento Europeo Nicola Zingaretti commenta i risultati dei ballottaggi alle comunali.

19:45 Potenza, Fanelli: “Ballottaggio nuova partita, c.sinistra ha vinto”

“Le analisi le facciamo con calma. Non è la prima volta, il ballottaggio rappresenta una nuova partita. Il centrosinistra ha vinto, complimenti a loro e auguri a Telesca”. È quanto ha detto Francesco Fanelli, candidato del centrodestra che ha perso il ballottaggio delle elezioni amministrative di Potenza.”Se dovessi entrare in Consiglio regionale è perché mi hanno scelto i lucani. Per quanto riguarda il Consiglio comunale valuteremo insieme a tutti gli alleati. Io sono il candidato sindaco di una squadra, composta da liste e partiti di centrodestra storici. Ragioneremo con loro il da farsi”.

19:30 Salvini esulta per vittoria Lecce

“Lecce passa dalla sinistra al centrodestra con una donna in gambissima, da subito sostenuta dalla Lega. L’ho già chiamata per i complimenti e per invitarla al Ministero”. Così Matteo Salvini commenta il successo del centrodestra a Lecce.

19:00 M5S: “Opposizioni recuperano fiducia cittadini”

“Il riscontro emerso dai ballottaggi segna due dati inequivocabili. Da un lato si conferma l’allarmante dato dell’astensione, con poco più del 47% degli aventi voto che ha deciso di esprimersi, con uno scarto di oltre 15 punti rispetto all’affluenza del primo turno. D’altro canto, i cittadini premiano i progetti di intesa tra le forze di opposizione, frutto non di alchimie di palazzo ma di una convergenza che si va consolidando nelle aule parlamentari quanto nelle piazze. È questo un dato che conforta e incita a continuare – pur nel rispetto delle diversità e differenti identità – a lavorare per costruire l’alternativa al governo Meloni”. Così in una nota il Movimento 5 Stelle.

18:45 Crippa (Lega): “Bene da Nord a Sud”

“La Lega amministra bene da sempre. Lo confermano gli ottimi risultati del Veneto, le conquiste in Piemonte come quella di Vercelli, e la vittoria di Lecce in Puglia. Questo assieme a tanti altri comuni da Nord a Sud, anche storicamente di sinistra, che cambiano colore. Non possiamo che andare avanti con ancora più forza, lavorando per il benessere dei territori”. Così il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa.

18:40 Donzelli (FdI): “C.destra vince 4-3 sul centrosinistra”

“In questa tornata di ballottaggi il centrodestra cresce più del centrosinistra. Nello specifico strappa quattro capoluoghi di provincia al centrosinistra: Lecce, Rovigo, Verbania e Caltanissetta. Soltanto tre passano invece dal centrodestra al centrosinistra: Perugia, Potenza e Vibo Valentia. Il centrodestra ha visto inoltre confermare le proprie amministrazioni uscenti nelle città di Vercelli e Urbino. In pratica il centrodestra vince 4 a 3 sul centrosinistra. Avremmo ovviamente voluto vincere ovunque, ma il bilancio dei ballottaggi ha comunque per noi un saldo positivo. Proseguiremo il lavoro per dare ai cittadini risposte concrete e allargare sempre più il consenso nei confronti del centrodestra”. Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

18:35 La Russa: “Doppio turno incrementa astensione, ripensare legge elettorale”

“Al di là dei risultati del secondo turno delle elezioni amministrative, di chi ha vinto e di chi ha perso, emerge un dato che deve far riflettere: il doppio turno non è salvifico e anzi incrementa l’astensione. Dal 62,83% del primo turno, in questa tornata elettorale si è scesi molto sotto il 50% e cioè al 47,71%. In qualche caso, si viene eletti con solo il 20% dei voti degli aventi diritto. A volte, viene addirittura eletto chi ha meno voti assoluti di quanti ne ha avuti l’avversario al primo turno. Inaccettabile. Occorre ripensare a una legge elettorale per le amministrative, magari seguendo l’esempio del doppio turno siciliano o inserendo idonei correttivi per evitare storture come queste e incrementare la partecipazione”. Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa.

18:25 Schlein: “Vittoria storica, da città messaggio chiaro a Meloni”

“Una vittoria storica per il Partito Democratico e il campo progressista. Abbiamo vinto in tutti e sei i capoluoghi di Regione strappandone tre alla destra e con tre nuove sindache, da Firenze a Bari, da Campobasso a Perugia, da Potenza a Cagliari. È irrevocabile, le città hanno bocciato la destra che governa e mandato un messaggio chiaro a Giorgia Meloni: basta tagli alla sanità, basta coi salari bassi e no all’autonomia differenziata”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein commenta i risultati dei ballottaggi.

18:15 Bonaccini: “5-0 per Pd e c.sinistra, uniti si può battere destra”

“5-0 per il Partito Democratico ed il centrosinistra! Straordinario successo ai ballottaggi. Al voto diversi capoluoghi di provincia, tra cui cinque capoluoghi di regione. Ci confermiamo nettamente a Firenze con Sara Funaro e a Bari con Vito Leccese, mentre conquistiamo Perugia con Vittoria Ferdinandi, Potenza con Vincenzo Telesca e Campobasso con Marialuisa Forte. La conferma che un Pd unito ed un centrosinistra largo e plurale può davvero battere la destra. Adesso penseremo alle prossime elezioni regionali in Umbria ed in Emilia-Romagna”. Così il presidente Pd ed eurodeputato dem Stefano Bonaccini.

18:10 Lecce, Poli Bortone: “Vittoria stupenda, la dedico a famiglia e amici”

“Dedico questa vittoria a tutti quelli che sono stati con me, alla mia famiglia e ai miei amici, ai giornalisti che sono stati vicini e hanno seguito con correttezza, e a tutta Lecce, tanti ragazzi e tanti bambini. È stata una cosa stupenda, posso chiudere la mia vita politica nella maniera più bella. E’ stato bello avere la città così gioiosa intorno”. Così Adriana Poli Bortone, eletta sindaca di Lecce, espressione del centrodestra, che ha battuto l’uscente Carlo Salvemini del centrosinistra.”Mi sono messa a giocare a burraco con le mie amiche, poi mi hanno chiamato e mi hanno detto che potevo scendere”, ha detto ai giornalisti. “Metterò un po’ di fiori in città”, ha aggiunto rispondendo a chi le chiedeva la prima cosa da fare come sindaca.

18:00 Perugia, Ferdinandi (c.sinistra) sindaca con il 52,12%

Completato lo scrutinio delle 159 sezioni, la candidata del centrosinistra Vittoria Ferdinandi è la nuova sindaca di Perugia. Ferdinandi ha raccolto il 52,12% di preferenze e 40.696 voti. Alla candidata del centrodestra, Margherita Scoccia, è andato il 47,88% di preferenze e 37.389 voti. Il capoluogo umbro torna così al centrosinistra dopo due legislature a guida centrodestra.

17:30 Schlein sente sindaci neoeletti Campobasso e Vibo

La segretaria del Pd Elly Schlein, secondo quanto si apprende, ha sentito Marialuisa Forte e Vincenzo Romeo, eletti sindaci per il centrosinistra a Campobasso e Vibo Valentia

17:25 Caltanissetta, Walter Tesauro (c.destra) eletto sindaco

A Caltanissetta Walter Tesauro, candidato del centrodestra, è stato eletto sindaco. Tesauro ha vinto al ballottaggio con il 52,36%. Annalisa Maria Petitto, della civica sostenuta dal Pd, invece, ha ottenuto il 47,64%.

17:20 Campobasso, Forte si commuove: sketch con ex sindaco Gravina

“Vogliamo le lacrime”. Scherza l’ex sindaco di Campobasso, Roberto Gravina del Movimento 5 Stelle, appena Marialuisa Forte, la nuova sindaca del capoluogo del Molise, arriva nella sede elettorale di via Pietrunto. “Le lacrime? Ci stanno già, sono solo coperte dagli occhiali”, risponde Forte, dando inizio ai festeggiamenti con un sorriso per la prima donna a indossare la fascia tricolore della città.

17:15 Bonelli (AVS): “Risultati confermano, uniti si vince”

“Dai risultati, seppur non ancora definitivi, di Firenze, Bari, Perugia, Cremona, Campobasso, Potenza, si evince che il centrosinistra vince al ballottaggio nelle amministrative. Questo è il segnale che gli elettori e le elettrici vogliono l’unità, perché uniti si vince. È ciò che, come Alleanza Verdi e Sinistra, affermiamo da tempo, per evitare gli errori drammatici del passato che hanno consegnato il governo del Paese alla destra peggiore d’Europa. Un risultato importante è anche quello delle liste di AVS, che eleggono numerosi consiglieri e consigliere comunali, consolidando così la nostra presenza sul territorio e rafforzando la nostra voce ecologista e sociale nelle istituzioni locali”. Così in una nota il deputato di AVS Angelo Bonelli.

17:10 Bari, Leccese: “Grazie per grande risultato, oltre le aspettative”

“Grazie a tutti per essere qui e grazie Bari per il risultato elettorale, ma siamo solo all’inizio nel senso che il duro lavoro inizierà dal momento della proclamazione. Io sono particolarmente soddisfatto anche delle proporzioni del voto, perché è un risultato straordinario che va oltre tutte le aspettative”. Lo ha detto Vito Leccese, eletto sindaco di Bari, al ballottaggio, espressione del centrosinistra. Leccese sta parlando fuori dalla sede del suo comitato elettorale

17:05 Schmidt: “In bocca al lupo a Funaro, sarò capo opposizione”

“Sara Funaro ha vinto il ballottaggio e le faccio in bocca al lupo. Da quando è stato chiaro che lei avrebbe vinto le ho fatto uno squillo ma ha risposto la segreteria telefonica. Nei prossimi giorni e nelle prossime ore ci vedremo sicuramente”. Così Eike Schmidt candidato del centrodestra al ballottaggio per l’elezione del sindaco di Firenze, subito dopo aver capito che la vittoria era andata alla sua avversaria di centrosinistra Sara Funaro.”Da oggi – ha aggiunto Schmidt – sono il capo dell’opposizione in Consiglio comunale. Abbiamo guadagnato terreno al ballottaggio, risultato che replica quello di Galli contro Renzi. Ringrazio tutti quelli che si sono impegnati con me. I progetti proposti vorremmo portarli avanti anche dall’opposizione. Il problema della sicurezza, quello di una vera ecologia, sono temi per i quali ci impegneremo. Vediamo con grande preoccupazione i piani del Pd per togliere il verde dalla città. Su questi e su altri temi dovremo essere incisivi”.

17:03 Lecce, Poli Bortone 51,15% contro Salvemini al 48,85%

La candidata sindaca del centrodestra a Lecce, Adriana Poli Bortone, è al 51,15% rispetto all’uscente Carlo Salvemini espressione del centrosinistra che è al 48,85%. Il dato si riferisce allo scrutinio di 57 sezioni sul totale di 102.

17:00 Domani alle 11 conferenza stampa di Elly Schlein

Si svolgerà domani alle 11 al Nazareno, in Via Sant’Andrea delle Fratte 16, una conferenza stampa per commentare la vittoria del Pd e del centrosinistra ai ballottaggi delle elezioni amministrative, le prime della segreteria Schlein. Parteciperanno la segretaria del Pd Elly Schlein e il responsabile Enti locali, Davide Baruffi. Lo comunica il Pd.

16:58 Campobasso, Pd e M5S: “Città ha la sua prima sindaca”

Secondo i primissimi commenti di esponenti del Pd e del M5S di Campobasso, Marialuisa Forte ha vinto il ballottaggio contro il centrodestra di Aldo De Benedittis. Forte, 61 anni, ex provveditore agli studi di Campobasso e dirigente scolastica, è la candidata dell’area progressista, sostenuta da Pd, M5S e AVS. “Campobasso ha la sua prima sindaca” il commento di esponenti Pd.

16:55 Perugia, Schlein chiama Vittoria Ferdinandi per congratularsi

La segretaria del Pd Elly Schlein ha chiamato Vittoria Ferdinandi per complimentarsi per la vittoria alle elezioni amministrative a Perugia.

16:53 Perugia, c.sinistra vicino a vittoria con Ferdinandi

Dopo 133 sezioni scrutinate su 159, è sempre più consolidato il vantaggio della candidata di centrosinistra Vittoria Ferdinandi nella corsa a sindaco di Perugia. Ferdinandi è al 53,01% (33.160 voti) contro il 46,99% (29.399 voti) della candidata di centrodestra, Margherita Scoccia. Il centrosinistra vede così all’orizzonte il ritorno alla guida del capoluogo umbro dopo due legislature di marca centrodestra.

16:52 A Rovigo c.destra vicino a vittoria con Cittadin

A Rovigo la candidata di centrodestra, Valeria Cittadin è ad un passo dalla vittoria del ballottaggio. Quando mancano i dati di una sola sezione su 55, Cittadin ha raccolto il 58,24% di preferenze (11.269 voti). Per il candidato del Movimento 5 stelle Edoardo Gaffeo ha votato il 41,76% (8.080 voti).

16:50 Cremona, candidato c.sinistra Virgilio è il nuovo sindaco

Il candidato di centrosinistra, Leonardo Virgilio è il nuovo sindaco di Cremona. A lui è andato il 50,37% di preferenze (13.013 voti). Al candidato di centrodestra Alessandro Portesani è andato il 49,63% di preferenza (12.821 voti).

16:48 Lidya Colangelo prima donna sindaca a San Severo (Foggia)

Lidya Colangelo, espressione del centrodestra a trazione Fratelli d’Italia, è la nuova sindaca di San Severo (Foggia), la prima donna. Ha ottenuto il 51,88% pari a 8.820 voti al ballottaggio. L’avversario Angelo Pasquale Masucci, della coalizione di centrosinistra a guida Pd, con intesa raggiunta con il Movimento 5Stelle, si è fermato al 48,12% pari a 8.181 voti. I dati si riferiscono allo scrutinio di 51 sezioni elettorali sul totale di 56.

16:45 Roberto Scheda (c.destra) è nuovo sindaco di Vercelli

Il candidato di centrodestra Roberto Scheda è il nuovo sindaco di Vercelli. A lui è andato il 54,19% di preferenze (8.070 voti). Il candidato di centrosinistra, Gabriele Bagnasco, ha raccolto il 45,81% di preferenze (6.821 voti).

16:42 Potenza, c.sinistra a un passo da poltrona sindaco con Telesca

Il candidato di centrosinistra, Vincenzo Telesca è in vantaggio nella corsa a sindaco di Potenza. Con 66 sezioni su 77 scrutinate, Telesca ha raccolto 65,04% di preferenze, contro il 34,96% del rivale di centrodestra Francesco Fanelli.

16:40 Sensi (Pd): “Vittoria Perugia è la più bella”

“Tutte bellissime ed eroiche, Bari, Potenza, la prima donna a Firenze, ma la vittoria, anzi la Vittoria di Perugia è stata, di gran lunga, la più bella campagna di queste amministrative. Da studiare”. Lo scrive su X il senatore Pd Filippo Sensi.

16:36 Campobasso, ora c.destra in vantaggio con De Benedittis sopra il 50%

A Campobasso, dopo 29 sezioni scrutinate su 56, il candidato di centrodestra Aldo De Benedittis è in vantaggio con il 50,27% (5.035 voti). Alla candidata di centrosinistra e Movimento 5 stelle, Marialuisa Forte, è andato al momento il 49,73% (4.980 voti).

16:35 Funaro: “Ringrazio Schlein per sostegno costante”

“Ho ricevuto la chiamata della nostra segretaria Elly Schlein e la ringrazio per le congratulazioni ma soprattutto per il sostegno nei miei confronti sempre costante durante la campagna elettorale”. Così Sara Funaro, nuova sindaca di Firenze, parlando dalla sede del suo comitato elettorale.

16:30 Funaro: “Dedico vittoria a mio nonno Piero Bargellini”

“Voglio dedicare questa vittoria a una persona che non c’è più: Piero Bargellini, mio nonno, che mi ripeteva questa frase: ho fatto così tante dichiarazioni d’amore a Firenze che alla fine l’ho sposata. Ecco, voglio dire che anch’io da oggi sposo questa città”. Così Sara Funaro, nuova sindaca di Firenze per il centrosinistra, parlando dalla sede del suo comitato elettorale.

16:25 Campobasso, candidata c.sinistra Forte in leggero vantaggio

A circa 12.000 schede scrutinate, su un totale di circa 18.000 schede, sembra delinearsi un piccolo vantaggio per la candidata del centro-sinistra Marialuisa Forte. Secondo i dati informali che arrivano dalle sezioni che stanno chiudendo lo spoglio, i voti di vantaggio sull’avversario De Benedittis sono circa 300. La sfida a Campobasso è un vero testa a testa.

16:20 Perugia, testa a testa all’ultimo voto tra Ferdinandi e Scoccia

È serratissima la sfida tra le candidate a sindaco di Perugia. Quando sono state scrutinate 64 sezioni su 159 del capoluogo umbro, la candidata del centrosinistra, Vittoria Ferdinandi, è in testa con il 49,01% di preferenze (40.922 voti). La candidata del centrodestra, Margherita Scoccia, è al 48,29% di preferenze (40.324 voti).

16:18 Romito: “Auguri a Leccese nuovo sindaco”

“Auguri a Vito Leccese sindaco di Bari in continuità con la precedente amministrazione”. Così Fabio Romito, espressione del centrodestra, di fronte al risultato elettorale, emerso dopo il turno di ballottaggio, nella città di Bari. Romito ha incontrato i giornalisti nella sede del suo comitato elettorale, senza aspettare che si arrivasse al termine delle operazioni di scrutinio nelle 345 sezioni.

16:15 Bari, Vito Leccese verso la carica di sindaco

Con 280 sezioni scrutinate su 345, il candidato del centrosinistra Vito Leccese è in vantaggio con il 48,02% di preferenze nella corsa a sindaco di Bari. Fermo al 29,12% il candidato di centrodestra, Fabio Saverio Romito.

16:10 Lecce, Poli Bortone al 50,83% in 4 sezioni su 102

La candidata sindaca di Lecce, per il centrodestra, Adriana Poli Bortone, è al 50,83% con 792 voti, a scrutinio iniziato. Il dato si riferisce alle prime 4 sezioni sul totale di 102. L’uscente Carlo Salvemini, espressione del centrosinistra, è al 49,17% con 766 voti.

16:05 Affluenza definitiva al 62,83%

L’affluenza definitiva al secondo turno delle elezioni amministrative negli oltre 100 comuni chiamati al ballottaggio è del 62,83%. Al primo turno l’affluenza definitiva era stata del 62,61%. I dati di tutte le 3.586 sezioni allestite sono riportati dalla piattaforma Eligendo, il sistema integrato di archiviazione e diffusione dei risultati elettorali.

16:00 Firenze, Nardella: “Orgoglioso di cedere fascia sindaco a Sara Funaro”

“Aspettiamo l’annuncio ufficiale. posso solo dire che le prime sezioni che ci arrivano sono tutte molto positive. Siamo praticamente oltre il 60% rispetto a meno del 40% dell’avversario. Sono dati molto incoraggianti: abbiamo fatto un confronto di queste stesse sezioni con il primo turno e l’incremento è notevole e costante anche dove al primo turno siamo andati peggio. C’è un grande salto di qualità rispetto a due settimane fa. Aspettiamo i dati consolidati. Sono felicissimo perché è una giornata straordinaria da tanti punti di vista. Sono orgoglioso di poter cedere la mia fascia a una donna come Sara Funaro che è stata una grande assessora e sarà una grandissima sindaca”. Così il sindaco uscente di Firenze, Dario Nardella, dal comitato elettorale di Sara Funaro commenta i primi dati relativi del ballottaggio per il nuovo primo cittadino del capoluogo toscano che vedono la candidata di centrosinistra in testa con un margine importante.

15:55 Bari, Leccese al 70,14% con 150 sezioni su 345

A Bari su 150 sezioni sul totale di 345, il candidato sindaco del centrosinistra, Vito Leccese, è al 70,14% rispetto al candidato del centrodestra Fabio Saverio Romito, al 29,86%. Leccese ha incassato il sostegno di Michele Laforgia dopo il primo turno dell’8 e del 9 giugno scorsi.

15:50 Campobasso, affluenza al 49,1%: testa a testa Forte-De Benedittis

L’affluenza al voto a Campobasso alle ore 15 di lunedì è al 49,12%, contro il 65,28% del primo turno due settimane fa. Dai primi dati che arrivano da alcune delle sezioni di Campobasso dove lo spoglio è in corso, emerge un testa a testa tra i due candidati alla carica di sindaco Aldo De Benedittis, espressione del centrodestra unito, e Marialuisa Forte, candidata del fronte progressista, su circa 8mila schede scrutinate

15:45 Firenze, Funaro al 60,5% dopo 40 sezioni scrutinate

Al ballottaggio per l’elezione del sindaco di Firenze, dopo le prime 40 sezioni scrutinate sul totale di 360, secondo i dati del Comune, Sara Funaro, candidata del centrosinistra, è al 60,5% delle preferenze, contro il 39,5% di Eike Schmidt, candidato di centrodestra.

15:40 Potenza, affluenza al 54,5%: al primo turno era del 69%

A Potenza sono terminate le operazioni di voto per il ballottaggio con il quale gli elettori hanno deciso il nuovo sindaco del capoluogo della Basilicata. L’affluenza si è attestata al 54,5%, contro il 69% del primo turno. La sfida è tra Francesco Fanelli (centrodestra) e Vincenzo Telesca (centrosinistra). Poco meno di 57mila gli aventi diritto di voto, 77 le sezioni allestite.

15:15 Dopo 2.055 sezioni su 3.586, affluenza è al 62,79%

Raccolti i dati relativi a 2.055 delle 3.586 sezioni, l’affluenza registrata alle 15 di oggi, secondo giorno del turno di ballottaggio negli oltre 100 comuni al voto, è stata pari al 62,79%. È quanto emerge dai dati del portale Eligendo del Viminale.

