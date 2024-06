Tornata elettorale che coinvolge oltre 100 comuni. L’affluenza registrata alle ore 23 è stata del 37%

Riaperti dalle 7 di questa mattina le urne per i ballottaggi nei comuni con più di 15mila abitanti dove, al primo turno dell’8 e 9 giugno, nessun candidato è riuscito a ottenere il 50% dei voti. I seggi saranno aperti fino alle 15, lo spoglio inizierà subito dopo. Si vota in oltre 100 comuni in tutta Italia, 5 i capoluoghi di regione: Bari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza.

A Firenze la sfida è tra la candidata del centrosinistra Sara Funaro, al ballottaggio sostenuta anche dal Movimento 5 Stelle, e il candidato del centrodestra Eike Schmidt. A Perugia la sfida è tra Vittoria Ferdinando, candidata del centrosinistra, e Margherita Scoccia per il centrodestra. A Bari il ballottaggio sarà tra Vito Leccese, candidato del Pd al secondo turno sostenuto anche da Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra, e Fabio Romito, candidato del centrodestra. A Campobasso la sfida è tra il candidato del centrodestra Aldo De Benedittis e Marialuisa Forte, candidata del ‘campo largo’ composto da Pd, M5S e Avs. A Potenza si contendono la fascia tricolore il candidato del centrodestra Francesco Fanelli e quello del centrosinistra Vincenzo Telesca. Si vota per il turno di ballottaggio anche nei capoluoghi di provincia Avellino, Caltanissetta, Cremona, Lecce, Rovigo, Urbino, Verbania, Vercelli e Vibo Valentia.

Affluenza alle 23 al 37%

L’affluenza registrata alle ore 23 è stata del 37%, secondo i dati diffusi dal portale Eligendo del ministero dell’Interno (3.586 sezioni su 3.586).

