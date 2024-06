Il presidente della Regione Veneto durante la conferenza stampa sulla riforma dell’autonomia differenziata

“Il voto di Bossi per Forza Italia alle Europee? Nessuno mi ha mai confermato che ci sia stata questa dichiarazione di Bossi, io ho letto dichiarazioni di altri. Dovreste chiederlo a Bossi, a me non risulta che abbia dichiarato sta roba. Non l’ha neanche smentita? Esatto, quindi dovreste chiederglielo. Però lui ci ha insegnato la coerenza quindi la coerenza è votare Lega”. Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia durante la conferenza stampa sulla riforma dell’autonomia differenziata a Roma.

