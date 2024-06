L'ex segretario della Lega Lombarda racconta che secondo il 'Senatur' "il Carroccio è stato tradito"

“Mi ha appena telefonato Umberto Bossi. Seppur tardi, mi ha chiesto di far sapere cosa voterà lui, mi limito a riportare quanto mi ha chiesto di fare e di far sapere: Umberto Bossi voterà Reguzzoni perché la Lega è stata tradita“. Lo fa sapere l’ex segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi. Il Senatur avrebbe quindi scelto di votare Marco Reguzzoni, esponente del Comitato Nord oggi candidato indipendente nelle liste di Forza Italia per la circoscrizione Nord-Ovest alle elezioni Europee.

“Non ho mai commentato in vent’anni le dichiarazioni di Bossi e non intendo farlo ora”, ha dichiarato a LaPresse l’esponente del Comitato Nord Marco Reguzzoni, oggi candidato indipendente nelle liste di Forza Italia per la circoscrizione Nord-Ovest. “Se mi dà il suo voto, per me è una tale soddisfazione che dimostra la mia coerenza e vale da sola la campagna elettorale“, ha aggiunto Reguzzoni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata