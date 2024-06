Salvini: "Giorno storico". Dura Schlein: "Si consuma vergognoso scambio su pelle italiani"

Dopo il via libera del Senato al ddl sul Premierato, questa mattina è arrivato l’ok della Camera dei deputati alla riforma sull’autonomia differenziata. All’esito di una seduta fiume, contestata dalle opposizioni, il testo è stato approvato con 172 voti favorevoli e 99 contrari.

Momenti di tensione si sono registrati quando il deputato del Pd, Claudio Mancini, ha detto: “Lei, presidente, da regolamento è tenuto ad assicurare la buona conduzione dei lavori. Non c’è il fatto né di commentare gli interventi né quello di richiamare in maniera intimidatoria i parlamentari. Non si deve prestare a rappresentare la maggioranza tifosa”. Pronta la replica di Giorgio Mulé: “La parola ‘intimidatoria’ è una parola che non appartiene né al mio vocabolario né al mio modo di vita, è per me inaccettabile che lei dichiari intimidatorio quando ho invitato la sua collega, che ha detto ‘Vergogna’, a essere rispettosa dell’Aula”.

Il dem Federico Fornaro subito dopo ha sottolineato: “Vergogna, dopo quello che è successo, è un giudizio politico, la scelta di mettere la fiume è una scelta vergognosa”. In seguito è ripreso l’esame degli emendamenti.

Salvini: “Giorno storico, grazie a Lega e governo è legge”

“Giornata storica: l’Autonomia è legge!”. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini esulta sui social dopo l’approvazione del disegno di legge del ministro Calderoli. “Per un’Italia più efficiente e più moderna, con meno sprechi e più servizi a tutti i cittadini, da Nord a Sud: dopo tanti anni di battaglie e di impegno – scrive Salvini -, nonostante le bugie e gli attacchi della sinistra, grazie alla Lega ed al governo l’Autonomia richiesta da milioni di Italiani è stata approvata questa mattina anche alla Camera ed è finalmente legge. Una vittoria di tutti gli italiani: grazie a tutti!”.

Calderoli: “Ok Camera è coronamento battaglie Lega”

Il via libera della Camera alla riforma sull’Autonomia differenziata “è il coronamento di anni e anni di battaglie politiche della Lega, all’interno delle istituzioni e nelle piazze insieme ai militanti, con un voto che scrive una pagina di storia per tutto il Paese”. Così su Facebook il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. “Un percorso che mi rende particolarmente orgoglioso, quando penso al mio caro nonno Guido e al suo progetto del Movimento Autonomista Bergamasco – prosegue – Nel mio cuore scorre un sangue autonomista fin da prima che io nascessi, è bello pensare di aver coronato anche il suo sogno.Da questo momento in avanti c’è un iter tracciato e ben definito, che permetterà alle Regioni di valorizzare le proprie eccellenze e garantire servizi sempre migliori ai cittadini, nel segno della responsabilità e della trasparenza”. “Mi tremano le gambe”, afferma Calderoli nel post.

Calderoli: “Non spacca Paese, fa esatto contrario”

“Sbaglia chi dice che questo provvedimento spaccherà l’Italia, perché farà l’esatto contrario. L’obiettivo è permettere a tutte le Regioni di correre sempre più veloce, riducendo i divari territoriali e realizzando quell’unità che c’è solo sulla carta”. Così su Facebook il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli dopo l’ok della Camera al testo sull’autonomia differenziata. “L’orizzonte è davanti a noi e la via da intraprendere è definita, ora non resta che avere il coraggio di percorrerla. Si apre una fase nuova, il Governo sarà al fianco di chi vorrà cogliere questa storica sfida”, conclude

Molinari (Lega): “Chi difende centralismo nega cambiamenti al Sud”

“Chi difende il centralismo, difende lo status quo. Chi difende la situazione attuale sta dicendo ai cittadini meridionali che niente potrà cambiare perché c’è l’interesse di qualche governatore a continuare a spendere senza rispondere di quel che fa e dando sempre la colpa a Roma e qualcun altro”. Così il deputato della Lega Riccardo Molinari durante le dichiarazioni di voto alla Camera sulla riforma dell’Autonomia. “Noi invece vogliamo dire che attraverso l’Autonomia anche quelle popolazioni potranno avere la possibilità di ammodernarsi e avere servizi all’altezza”.

Schlein: “Si consuma vergognoso scambio su pelle italiani”

“Oggi si consuma il secondo atto di un vergognoso scambio sulla pelle delle italiane e degli italiani”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, durante le dichiarazioni di voto alla Camera sulla riforma dell’Autonomia. “Ci avete tenuto qui tutta la notte per cosa?” si è chiesta, aggiungendo che l’urgenza sarebbe dettata dall'”ottenere lo scalpo del sud appena prima dei ballottaggi, per meri fini elettorali”. Premierato e Autonomia differenziata, aggiunge, sono “un cinico baratto” tra Lega e Fdi “che indebolisce la democrazia e spacca il Paese”. Due riforme “figlie della stessa legge, quella del più forte”.

Conte: “Spaccano Italia col favore delle tenebre”

“Sono le 7:39, da ieri e per tutta questa notte stiamo contrastando la maggioranza decisa ad approvare, in questa seduta fiume alla Camera, il disegno di legge Spacca-Italia, che condanna il Sud e le aree più in difficoltà del Paese al peggioramento delle proprie condizioni riguardanti la sanità, l’istruzione, i trasporti. Continueremo a contrastarli in tutti i modi: in Parlamento e nelle piazze”. Così il leader M5S Giuseppe Conte sui social.

M5S canta inno Mameli e sventola tricolore

Si chiude con l’inno di Mameli e il convinto richiamo all’unità nazionale la seduta fiume alla Camera sull’Autonomia. Al termine delle dichiarazioni di voto, dopo che Alfonso Colucci (M5S) aveva già tuonato contro il “malefico” di disegno della maggioranza, il gruppo M5S ha cantato tra i banchi di Montecitorio l’inno nazionale, sventolando i tricolori che molti deputati avevano al collo e sui banchi sin dalla partecipazione ieri alla piazza delle opposizioni a Santi Apostoli.

