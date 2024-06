L'ex premier si è recato al seggio e ha incontrato il figlio Giorgio

L’ex presidente del Consiglio, Romano Prodi ha votato al ‘suo’ seggio, il liceo Galvani di Bologna, per le elezioni Europee. Prima di guadagnare l’uscita, il Professore ha incontrato il figlio Giorgio, anche lui presente nell’istituto scolastico emiliano per votare (in un altro seggio). Giusto il tempo di un breve scambio privato tra i due, per poi lasciare insieme la scuola bolognese.

