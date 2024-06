Si vota anche per le Amministrative in quasi 3700 Comuni e per le Regionali in Piemonte

Urne aperte per l’elezione del Parlamento europeo. Quindici fra liste e partiti si contendono i 76 posti da eurodeputato che spettano all’Italia a Bruxelles e Strasburgo. Alla scorsa tornata del 2019 furono 27.652.929 gli elettori che esercitarono il diritto di voto su oltre 49 milioni di aventi diritto con un 56,09% di affluenza e quasi un milione di di schede bianche o annullate. In contemporanea, si vota anche in circa 3.700 Comuni della penisola per eleggere sindaci e consigli comunali, e per il presidente e il rinnovo del consiglio regionale del Piemonte. Le urne rimarranno aperte fino alle 23. IN AGGIORNAMENTO

18:15 A Torino apertura in ritardo per due seggi

Alle 15, orario di apertura delle urne, due seggi elettorali (su 919 totali), pur regolarmente costituiti in mattinata, sono stati costretti a rimandare l’apertura. Lo riporta il Comune di Torino precisando che si tratta del seggio 320, situato nella scuola secondaria di I grado Massimo Mila di via Germonio 12, nella Circoscrizione 3, dove il presidente nominato, a causa di un problema improvviso al momento dell’apertura, ha dovuto essere sostituito. Al seggio 589, nella scuola Alberto Sabin di corso Vercelli 157, nella Circoscrizione 6, il presidente, che era stato nominato in tarda mattinata, ha invece subìto un ritardo mentre si recava al seggio. In entrambi i casi i Servizi Civici della Città hanno inviato personale a supporto per velocizzare le operazioni di apertura. Al momento entrambi i seggi risultano aperti regolarmente.

17:40 Bonelli (Avs): “Salvini viola silenzio elettorale, intervenga Piantedosi”

“Rispettare le regole per il ministro Salvini è sempre difficile, 50 minuti fa ha fatto appello al voto per la Lega, come risulta anche da diverse denunce arrivate al nostro numero di Sos Voto Pulito (3913714271). Il ministero dell’ Interno deve intervenire immediatamente e sanzionare Salvini per violazione del silenzio elettorale. Piantedosi dica qualcosa per l’onore e la dignità delle istituzioni. Il leader della Lega dimostra totale disprezzo al rispetto delle leggi”. Cosí in una nota il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.

17:35 Magi ai seggi: “Si decide futuro Ue”

“Oggi e domani abbiamo una grande responsabilità: decidiamo insieme il futuro dell’Unione Europea. #useyourvote”. Lo scrive su X il segretario di +Europa, Riccardo Magi, che ha votato presso il proprio seggio di Roma al quartiere Monteverde.

17:20 Renzi al seggio con la figlia neo 18enne: “Grande conquista la democrazia”

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha votato a Firenze, dove le urne sono aperte per le elezioni Europee e per il Comune. Renzi si è recato al seggio con la figlie Ester, che proprio oggi compie 18 anni. “Ho votato. Ho votato per l’Europa e ho votato per la mia Firenze. Che grande conquista la democrazia! Buon voto anche a voi”, scrive sui social postando le foto.

Ho votato. Ho votato per l’Europa e ho votato per la mia Firenze. Che grande conquista la democrazia! Buon voto anche a voi pic.twitter.com/IEcs2txSd7 — Matteo Renzi (@matteorenzi) June 8, 2024

17:00 Record rinunce scrutatori a Cagliari

Chiamate last e una campagna di comunicazione su social e su altri organi di informazione per arginare il vero e proprio boom di rinunce all’incarico da parte di scrutatori e presidenti di seggio. Il Comune fa sapere che i rifiuti hanno superato anche quelli registrati per le regionali di fine febbraio. Strategia che ha funzionato e cha ha permesso ai seggi di essere regolarmente insediati nelle 210 sezioni del capoluogo, dove si vota anche per la scelta del nuovo sindaco con 5 candidati in campo.

16:55 A Napoli sostituiti 236 presidenti di seggio su 885

Si sono regolarmente costituiti, al termine delle operazioni di surroga dei presidenti di seggio che hanno rinunciato alla nomina, gli 885 seggi aperti a Napoli per le elezioni Europee. Sono stati sostituiti complessivamente 236 presidenti su 885 sezioni. Nelle scorse consultazioni elettorali referendarie le surroghe erano state 170. Le operazioni di voto si svolgeranno oggi, sabato 8 giugno, dalle 15 alle 23, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23. Gli uffici delle Municipalità cittadine rimarranno aperti per tutta la durata del voto per il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali, quindi oggi e domani fino alle ore 23.

16:25 Conte ai seggi: “Buon voto a tutte e tutti”

Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha votato oggi, poco dopo l’apertura, al seggio al liceo Virgilio a Roma. “Io ho votato e voi? Buon voto a tutte e tutti!”, ha poi scritto sui social postando la foto alle urne.

Io ho votato e voi?

Buon voto a tutte e tutti! pic.twitter.com/jh2gVo6IWA — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 8, 2024

16:20 Salvini: “L’aria è buona e faremo meglio di FI”

“Mi aspetto un ottimo risultato per la Lega, poi domenica sera lo commentiamo ma sarà sicuramente superiore rispetto alle politiche e penso che saremo il partito che cresce di più in Italia rispetto alle politiche. Mi aspetto di fare più di Forza Italia ma ora non faccio pronostici. L’aria è buona”. Così il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e Vicepremier, Matteo Salvini, uscendo dal seggio di via Martinetti a Milano dopo aver votato per le elezioni Europee.

Un voto alla Lega per fermare la guerra. pic.twitter.com/4D2v8AZnbC — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 8, 2024

16:10 A Torino seggi aperti regolarmente, trovati presidenti e scrutatori

L’Ufficio elettorale della Città di Torino riferisce che questo pomeriggio alle 15 tutti i 919 seggi – cui si aggiungono 43 seggi speciali e 5 per il voto per gli studenti fuori sede – sono stati aperti regolarmente. Lo riporta una nota precisando che le defezioni dell’ultim’ora per i ruoli dei 967 presidenti e degli scrutatori sono state risolte attingendo alle liste di disponibilità (la possibilità di candidarsi è rimasta aperta fino all’ultimo). In particolare, nella serata di ieri mancavano all’appello 26 presidenti di seggio, che si sono ridotti a 12 e poi a 5 in mattinata. Le sostituzioni si sono completate poco dopo mezzogiorno, garantendo così l’operatività dei seggi. Alle 23 verrà comunicato il primo dato dell’affluenza degli elettori. Le urne sono aperte oggi, sabato, dalle 15 alle 23, e domani, domenica, dalle 7 alle ore 23. I cittadini torinesi aventi diritto al voto per le elezioni Europee sono 667.150, di questi 350.798 sono femmine e 316.352 maschi. Per le elezioni regionali il corpo elettorale è formato da 688.711 torinesi, suddiviso fra 360.195 femmine e 328.516 maschi.

16:00 Meloni: “Futuro Ue e Italia nelle vostre mani, buon voto”

“Oggi è possibile recarsi al seggio fino alle 23. E domani dalle 7 alle 23. Il futuro dell’Italia e dell’Europa lo decidete voi. Ora è tutto nelle vostre mani. Buon voto!”. Così su X la premier Giorgia Meloni, postando una sua foto alle urne dopo il voto.

Oggi è possibile recarsi al seggio fino alle 23. E domani dalle 7 alle 23. Il futuro dell’Italia e dell’Europa lo decidete voi. Ora è tutto nelle vostre mani. Buon voto! 🗳️ pic.twitter.com/6EBpQizQLy — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 8, 2024

15:50 Calenda al seggio col figlio: “Emozionante primo voto”

Il leader di Azione Carlo Calenda ha votato all’apertura dei seggi per le elezioni Europee, insieme a moglie e figlio. “Emozionante. Al seggio con Giulio al suo primo voto”, scrive su X, concludendo con l’appello: “Andate a votare”.

Emozionante. Al seggio con Giulio al suo primo voto.

Andate a votare#ElezioniEuropee24 pic.twitter.com/n3WpHA2Dks — Carlo Calenda (@CarloCalenda) June 8, 2024

15:40 Meloni al seggio: “Voto che decide prossimi cinque anni”

“E’ importante, decide i nostri prossimi cinque anni e credo sia molto molto importante andare a votare”. L’appello al voto del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni all’uscita dal seggio dove oggi alle 15 è andata a votare. Fuori alcuni cittadini, che hanno voluto farsi un selfie con lei.

15:35 Salvini: “Chi comanda tra capitano e generale? Troveremo un colonnello”

Il Ministro delle Infrastrutture e Vicepremier, Matteo Salvini ha votato alle 15 nel seggio milanese di via Martinetti. Uscendo ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti rompendo il silenzio elettorale. A una domanda se lui, che è soprannominato ‘Il capitano’ negli ambienti leghisti, sarebbe disposto a fare l’attendente di Vannacci, Salvini ha risposto: “No, poi l’importante è la fanteria, io ho fatto il fante. Vanno bene i generali, vanno bene i capitani, l’importante è la fanteria, l’importante è il popolo. E penso che stiano tornando alla Lega, tanti che non hanno votato Lega alle ultime elezioni politiche per punirci dell’esperienza al governo con Draghi, col Pd e con i 5 Stelle. Adesso ci riconoscono coerenza, lealtà e coraggio e penso che alla faccia di tanti gufi e radical chic il generale Vannacci in tutta Italia sarà uno dei più votati in assoluto”. Incalzato su chi comanderà nel Carroccio tra lui e Vannacci, Salvini ha risposto ridendo: “Non so, in mezzo c’è il colonnello, sceglieremo uno che sta a metà”.

15:30 Salvini vota a Milano: “Per la pace, contro i bombaroli come Macron”

Il segretario della Lega Matteo Salvini ha votato, a Milano. Lo fanno sapere fonti del partito. “Un voto per la pace, contro i bombaroli come Macron”, ha detto il leader della Lega. A chi, uscendo dal seggio ha chiesto se avesse votato la decima, Salvini ha risposto ridendo: “L’ho messa bella forte la decima sulla scheda”.

15:10 In Sardegna insediate 1.844 sezioni, Cagliari e Sassari scelgono il sindaco

A pochi minuti dall’apertura agli elettori, si sono regolarmente insediati i seggi delle 1.844 sezioni della Sardegna dove, oltre alle Europee, si vota anche per rinnovare il sindaco e il consiglio comunale in 27 centri, fra cui Cagliari, Sassari e Alghero. Oltre ai tre centri più grossi, superano i 15mila abitanti e potranno perciò andare al ballottaggio anche Monserrato e Sinnai, in tutti gli altri invece il sindaco si eleggerà in un turno unico. Complessivamente sono chiamati alle urne circa 1 milione e mezzo di sardi, di cui 415mila anche per le amministrative in 473 sezioni. Si voterà dalle 15 alle 23 e poi domani dalle 7 alle 23. Lo scrutinio per le Europee inizierà subito, mentre per le Comunali lo spoglio inizierà lunedì 10 giugno alle 14. Nei Comuni dove è presente solo una lista, il candidato sindaco risulterà eletto se si recherà a votare almeno il 40% degli aventi diritto, dunque se il quorum fissato sarà superato.

15:00 A Milano costituiti tutti i 1.247 seggi ordinari

A Milano tutti i 1.247 seggi ordinari presenti in 162 scuole e i 66 seggi speciali (presenti ad esempio negli ospedali e nelle case di cura) sono stati costituiti, oltre alle 8 sezioni dislocate all’Università Cattolica e al Politecnico per il voto di quasi 5mila studenti e studentesse fuorisede. Restano aperti anche oggi, ad accesso libero ma solo per le finalità connesse alle esigenze elettorali, alcuni uffici comunali: l’ufficio elettorale di via Messina 52 e il Salone anagrafico di via Larga 12 sino alle 23 e dalle 7 alle 23 di domani; 8 sedi anagrafiche (via Padova 118, via Sansovino 9, via Oglio 18, viale Tibaldi 41, viale Legioni Romane 54, piazza Stovani 3, piazzale Accursio 5, largo de Benedetti 1) sino alle 17 e dalle 8.30 alle 23 di domani. Nelle ultime cinque settimane, il Comune di Milano ha rilasciato complessivamente 34.243 tessere elettorali. Solo questa mattina ne sono state richieste 3.896.

13:00 Video Meloni sui social con le ciliegie, ‘varietà Giorgia’

“Oh Daniè, non di’ niente che siamo in campagna elettorale”. Giorgia Meloni si rivolge così al suo fruttivendolo, in un video postato su Instagram qualche minuto prima della mezzanotte, ora in cui scattava il silenzio elettorale. La premier prende dal banco una ciliegia e la assaggia. “Buonissime, ma che varietà è?”, domanda quindi al commerciante, che non risponde ma gira a favore di telecamera il cartellino dove c’è scritto “Varietà Giorgia”. Meloni a questo si gira verso l’obiettivo, sorride e strizza l’occhio. Un video che ricorda quello postato, sempre su Instagram, dalla leader di Fratelli d’Italia, il 25 settembre 2022, con due meloni: “25 settembre, e ho detto tutto”.

12:00 Salvini in post social invita a votare Lega

Nel giorno del silenzio elettorale, Matteo Salvini torna sui social, invitando i sui follower a votare Lega e Vannacci. “Maestrine di manganello e maestrine tecnocratiche, amici dei clandestini, dei centri sociali, degli eco-matti e dei fannulloni, sinistre armocromatiche e ‘gender-fluid’ assortite, leader bombaroli? No, grazie! – scrive nel post delle 10.44 di oggi su Facebook e X, corredato da una card dove da un lato sono ritratti, tra gli altri, la segretaria dem Schlei, il presidente francese Macron e la presidente della commissione von der Leyen, e dall’altra, lo stesso vicepremier e segretario della Lega con il generale Vannacci -. Sì a difesa di casa, auto, risparmi, lavoro, prodotti, confini, sicurezza, famiglia, storia e identità degli ITALIANI, basta guerra, sì alla PACE per il futuro dei nostri figli. Con la Lega e con il generale Vannacci”.

