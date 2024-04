Le forze dell'ordine hanno diviso i due cortei che hanno iniziato a insultarsi e lanciarsi petardi

L’Italia scende in piazza per celebrare il 79esimo anniversario della Liberazione tra cortei, manifestazioni e polemiche. Due le iniziative principali organizzate a Milano e a Roma dall’Anpi, che annuncia “una grande giornata di Liberazione dai fascismi e dalle guerre”. Tensioni a Roma fra manifestanti pro-Palestina e Brigata Ebraica. Mattarella depone corona d’alloro all’Altare della Patria in memoria di tutti i Caduti. IN AGGIORNAMENTO

09:55 Calenda: “Italia sarà paese normale quando polemiche cesseranno”

“IL 25 aprile e lo spirito repubblicano che manca. L’Italia sarà un paese normale quando cesseranno le polemiche per il #25aprile e questa data diventerà il simbolo dello spirito repubblicano che manca all’Italia. Ciò accadrà quando tutta la politica di destra si dichiarerà antifascista senza reticenze, quando la sinistra smetterà di cercare di appropriarsi della Resistenza e usarla come arma politica e quando le piazze espelleranno chi fischia la brigata ebraica o i politici non abbastanza “di sinistra”. Lo scrive su X il leader di Azione Carlo Calenda.”Purtroppo quest’anno siamo molto lontani da tutto ciò.Ma proprio per questo è importante andare. Sarò oggi al corteo di Milano insieme agli amici delle comunità ebraica presenti.Condivideremo la gioia di questa giornata che ha restituito la libertà all’Italia ma non la vita ai tanti ebrei deportati da nostri connazionali. Qualsiasi gesto contro di loro profanerà la memoria del più grande crimine mai commesso dall’uomo e dagli italiani. Ed è compito degli italiani perbene assicurarsi che non siano più lasciati soli a subire qualsiasi tipo di oltraggio”, aggiunge.

09:45 Casellati: “Festa che deve unire e mai dividere”

“Il 25aprile è la Festa della Liberazione ma anche del coraggio con cui l’Italia ha lottato per affrancarsi dall’oppressione del nazifascismo. È il giorno in cui ricordiamo e onoriamo la memoria di tutti coloro che, come mio padre, hanno scritto le pagine eroiche della Resistenza combattendo, da partigiani, per costruire un Paese migliore, fondato sui principi che oggi racchiude la nostra Costituzione: libertà, pace e democrazia. Il 25 Aprile non è una ricorrenza di parte ma di tutti. Deve unire e mai dividere perché è la data simbolo di un’Italia finalmente libera che, lasciandosi alle spalle orrori, conflitti e macerie, si è rialzata e si è fatta Nazione, diventando il grande Paese che oggi conosciamo”. Lo scrive sui social la ministra per le Riforme costituzionali Elisabetta Casellati.

09:32: Sbarra: “Giorno di festa che deve unire tutti, di antifascismo e democrazia”

“Il 25 aprile è un giorno di festa che deve unire tutti. L’antifascismo, la democrazia, il lavoro partecipe e dignitoso, il pluralismo delle idee, la partecipazione sono valori irrinunciabili, alla base della nostra Carta Costituzionale e della Repubblica. Occorre continuare a trasmettere senza divisioni questi principi ai giovani, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nella società, sui mass media”. Lo scrive sui social il leader Cisl Luigi Sbarra in occasione della ricorrenza della Festa della Liberazione.

09:30 Renzi: “Buona festa Liberazione, viva la libertà”

“Buongiorno a tutti. Buona Festa della Liberazione. Viva la Libertà, viva l’Italia!”. Lo scrive su X il leader di Iv Matteo Renzi.

09:25 Mattarella lascia altare Patria, oggi a Civitella Val di Chiana

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lasciato l’altare della patria dopo aver reso omaggio a tutti i Caduti con la deposizione di una corona d’alloro. Insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto si trasferirà ora a Civitella Val di Chiana (provincia di Arezzo) per ricordare le vittime innocenti dell’eccidio nazista avvenuto in occasione della festività dei Santi Pietro e Paolo il 29 giugno del 1944 (244 civili di cui 115 a Civitella)

09:20 Manifestazione a Roma, sassi contro cronisti

Continuano le tensioni tra i manifestanti del corteo Pro Palestina e quello della Brigata Ebraica in corso a Roma. Alcuni esponenti della Brigata Ebraica hanno lanciato dei sassi nei confronti dei cronisti presenti alla manifestazione. Uno dei manifestanti ha inoltre tentato di forzare il cordone delle forze dell’ordine per raggiungere il presidio pro-Palestina ma è stato bloccato dalla Polizia.

09:15 Mattarella depone corona d’alloro ad altare della Patria

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato all’altare della patria in occasione delle celebrazioni del 25 aprile. Presenti anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, il presidente della Corte costituzionale Augusto Barbera e il ministro della Difesa Guido Crosetto Sono inoltre presenti i capi di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone; il Capo di Stato Maggiore dell’esercito, generale di corpo d’armata Carmine Masiello, il capo di Stato maggiore della Marina, Ammiraglio di Squadra, Enrico Credendino, il Capo di Stato maggiore dell’Areonautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, il generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri Teo Luzi, il generale di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro.Dopo l’esecuzione dell’Inno d’Italia il Capo dello Stato ha reso omaggio a tutti i Caduti con la deposizione di una corona d’alloro.

09:00 Meloni arrivata all’altare della Patria

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata all’altare della patria in occasione delle celebrazioni del 25 aprile. A breve il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalle Alte Cariche dello Stato e dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, renderà omaggio a tutti i Caduti con la deposizione di una corona d’alloro.

08:30 Roma, tensioni tra manifestanti pro Palestina e Brigata Ebraica

Momenti di tensione tra i manifestanti del corteo Pro Palestina e quello della Brigata Ebraica in corso a Roma. Le forze dell’ordine hanno diviso i due cortei che hanno iniziato a insultarsi e lanciarsi petardi.

