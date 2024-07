Presente all’evento anche Galeazzo Bignami, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Restituire ai locali delle stazioni ferroviarie una finalità sociale, trasformare vecchi spazi in centri di assistenza alle famiglie e alle persone con fragilità nell’area di Frattamaggiore. Rete Ferroviaria Italiana ha consegnato oggi in comodato d’uso gratuito per cinque anni (rinnovabili) alcuni vani della stazione di Frattamaggiore – Grumo Nevano all’azienda Speciale Consortile Ambito Territoriale N. 17 comprendente i Comuni di Frattamaggiore, Sant’Antimo, Grumo Nevano, Frattaminore e Casandrino.Presenti all’evento Galeazzo Bignami, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Fabio Ciciliano, Commissario Straordinario per il risanamento e la riqualificazione funzionali al territorio del Comune di Caivano, Antonio Del Prete, Sindaco di Frattamaggiore e Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata