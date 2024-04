Il presidente della Repubblica si sposterà ora a Civitella Val di Chiana (Arezzo) per ricordare le vittime dell'eccidio nazista del giugno 1944

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alle celebrazioni del 25 aprile all’Altare della Patria. Dopo l’esecuzione dell’Inno d’Italia il Capo dello Stato ha reso omaggio a tutti i Caduti con la deposizione di una corona d’alloro.

Presenti alle celebrazioni anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, il presidente della Corte costituzionale Augusto Barbera e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Sono inoltre presenti i capi di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone; il Capo di Stato Maggiore dell’esercito, generale di corpo d’armata Carmine Masiello, il capo di Stato maggiore della Marina, Ammiraglio di Squadra, Enrico Credendino, il Capo di Stato maggiore dell’Areonautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, il generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri Teo Luzi, il generale di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro.

Mattarella ha poi lasciato Roma per muovere alla direzione di Civitella Val di Chiana (Arezzo) per ricordare le vittime innocenti dell’eccidio nazista avvenuto in occasione della festività dei Santi Pietro e Paolo il 29 giugno del 1944 (244 civili di cui 115 a Civitella).

