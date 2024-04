Insulti e lancio di oggetti a Porta San Paolo

Una mattinata di tensioni, insulti e lancio di oggetti tra circa 300 membri della comunità ebraica e altrettanti manifestanti pro Palestina a Porta San Paolo a Roma in piazza per il 25 aprile. Gli ebrei romani, in occasione della Festa della Liberazione, si sono radunati davanti alla lapide commemorativa accanto a Piramide per ricordare il ruolo della Brigata Ebraica nella Resistenza, mentre i manifestanti pro Palestina contestavano l’iniziativa e il ruolo di Israele nella guerra di Gaza.

La Polizia ha diviso le due manifestazioni per evitare scontri. Dal lato della Brigata Ebraica sono stati lanciati petardi, latte e alimentari verso i pro Palestina e anche alcuni sassi contro giornalisti, fotografi e troupe televisive. Dopo alcune ore di tensioni e provocazioni, la Polizia ha accompagnato il deflusso dei sostenitori della Brigata Ebraica.

