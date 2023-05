Il segretario alla scuola politica della Lega: "Serve a connettere"

Intervento di Matteo Salvini alla VIII edizione della Scuola Politica della Lega al Centro Congressi Palazzo Castiglioni di Milano. Tra i vari argomenti affrontati, anche quello del Ponte sullo Stretto di Messina. “Il Ponte costa troppo? Costerà la metà di quanto sta costando agli italiani il Reddito di cittadinanza, che non lascia traccia. Chi non va a San Francisco, a Londra, a Stoccolma, a Istanbul a vedere il ponte?“, dice Salvini. “E’ un’opera ambiziosa? Sì. Serve solo ai messinesi? No. Serve alle imprese lombarde, agli studenti laziali, agli agricoltori calabresi. Serve a unire e a connettere. Poi noi saremmo quelli che vogliono dividere“.

