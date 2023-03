Via libera al dl in Consiglio dei ministri, esulta Berlusconi: "Stavolta non ci fermeranno", Salvini: "Si parte entro il 2024"

Il Consiglio dei ministri, ieri, ha approvato il decreto legge recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, cioè il Ponte sullo Stretto. “Il Ponte sullo stretto di Messina riparte: è un progetto concreto, che rappresenta l’idea di futuro che abbiamo sempre avuto. Già 20 anni fa con il mio governo avevamo pronto il progetto, un’opera strategica che si sarebbe realizzata se la sinistra non fosse intervenuta con la politica dei NO. Questa volta non ci fermeranno“, ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, secondo il quale “sarà un Ponte che collegherà la Sicilia non solo alla Calabria, ma anche all’Italia e all’Europa intera: con il nuovo collegamento si metterà in moto un volano per l’economia siciliana che garantirà occupazione a più di centomila persone e la Sicilia potrà così diventare una base per la logistica dei trasporti internazionali in arrivo dal Mediterraneo. È un’altra promessa agli italiani che siamo finalmente in grado di mantenere”, conclude l’ex premier.

“Il ponte nasce come norma del dicembre 1971, non ero nato. C’era Aldo Moro ministro degli Esteri, agli italiani è già costato svariate centinaia di milioni di euro tra progetti, ritardi, fallimenti, cause. Io adesso, entro l’estate 2024, da cronoprogramma ho l’intenzione di far approvare il progetto esecutivo e di partire coi lavori entro l’estate 2024“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, a Radio Anch’io su Rai Radio 1.

Esultano diversi esponenti della Lega: “Oggi si scrive una pagina nuova, per la Sicilia e per l’Italia intera. Con la Lega al Governo il Ponte sullo Stretto diventa realtà, dopo anni di immobilismo e chiacchiere che non hanno fatto bene al nostro Paese. Promessa mantenuta, in soli cinque mesi di governo, grazie all’iniziativa del ministro Matteo Salvini. Il Ponte sullo Stretto è un’opera fondamentale, rivoluzionerà i collegamenti e favorirà ulteriori investimenti nelle infrastrutture, penso all’alta velocità ferroviaria. Minori emissioni, minori tempi di percorrenza, con un’opera unica al mondo. Grazie al ministro Salvini per aver portato avanti questa battaglia di buon senso”. Lo dichiarano i deputati siciliani della Lega, Valeria Sudano e Anastasio Carrà.

