Il vicepremier: "Pagare meno per pagare tutti"

Il vicepremier Matteo Salvini, intervenendo alla VIII edizione della Scuola di formazione politica della Lega al Centro Congressi Palazzo Castiglioni di Milano, ironizza sulla “bacchettata” che l’Italia ha ricevuto da Bruxelles in relazione alla Flat tax, che il governo intende introdurre. “L’Europa questa settimana ci ha spiegato che la Flat tax non la dobbiamo fare. Noi sottovoce non glielo abbiamo detto, ma ce lo diciamo qua tra sovversivi: c’è già la Flat tax, quindi a Bruxelles silenzio che sennò ci mandano i caschi blu“, ha dichiarato Salvini. “Abbiamo l’ambizione di portare almeno fino a 100mila euro di fatturato il tetto per le partite Iva per questa tassa piatta al 15% – aggiunge – ed estendere questo trattamento fiscale equi a lavoratori dipendenti, pensionati e famiglie. Pagare meno per pagare tutti”.

