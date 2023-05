Via libera del Senato con 103 sì, 49 no e tre astenuti

L’Aula del Senato ha dato il via libera con 103 sì, 49 no e 3 astenuti, al disegno di legge di conversione del decreto sul Ponte sullo Stretto di Messina, varato dal Consiglio dei ministri il 31 marzo. Il testo, già approvato dall’Aula della Camera, è legge.

Salvini: “Grande giornata”

“Via libera dal Senato, il decreto Ponte è legge! Oggi è una grande giornata, non solo per Sicilia e Calabria ma per l’Italia intera. Orgoglioso di questo nuovo traguardo: proseguiamo sulla strada dei Sì, con coraggio e buonsenso“. Lo scrive su Twitter il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.

Salvini: “Opera green, darà 100mila posti di lavoro”

“Parlare di giornata storica, attesa da più di 50 anni è assolutamente adatto. Darà più di 100mila posti di lavoro veri, farà risparmiare ai Siciliani 6 miliardi all’anno. È un’opera green, con più di 100 tonnellate in meno di Co2 e mare più pulito, che si inserisce in un contesto di 28 miliardi di investimenti per la Calabria e altrettanti in Sicilia”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, in una conferenza stampa dopo il via libera al Senato del Dl sul Ponte sullo Stretto di Messina. “Mi rende orgoglioso essere stato umile operaio di quest’opera“, ha aggiunto.

Salvini: “Inizio lavori 2024, concluso in primi anni ’30”

“Approvare il decreto nel 2023, far partire i lavori nel 2024 per concluderli nei primi anni del 2030“. Questa la road map ipotizzata dal vicempremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, per il ponte sullo Stretto di Messina. “Sarà il completamento di qualcosa di straordinario. Una rivoluzione economica, sociale, ambientale”. “È il ponte più studiato e più atteso“, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata