Il commissario europeo agli Affari economici: "So che per Meloni è assillo maggiore, erogati finora 64 miliardi a Italia"

Il commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, è intervenuto a ‘Mezz’ora in più’ su Rai 3 parlando di Pnrr. “Sulle riforme non possiamo essere flessibili perchè dipendono da una volontà politica: se si devono fare riforme su giustizia, concorrenza o lavoro nero questo dipende da una volontà politica e non da circostanze oggettive”.

“Sul Pnrr fin qui non ci sono ritardi, il governo Draghi ha rispettato gli obiettivi e il governo Meloni ha confermato l’intenzione di rispettare la tabella di marcia per la fine di quest’anno. È complicato, perché non è facile in Italia attuare questi investimenti ma l’impegno del governo è rispettare i tempi” sottolinea Gentiloni. “Cerchiamo di non vedere il Pnrr come una grana ma cerchiamo di vederla come una strepitosa occasione per il paese. Chi non viene della Norvegia sa che per cogliere questa occasione ci vuole uno sforzo tremendo, ma è un’opportunità per l’Italia per darsi una scossa dopo anni di crescita molto molto bassa”, aggiunge il commissario europeo agli Affari economici.

Con il Next generation Eu “finora abbiamo erogato 137 miliardi di cui 64 miliardi all’Italia“. “Siamo aperti a emendamenti” al Pnrr “ma devono essere circostanziati, non si può dire ‘cambiamo perché c’è l’inflazione, e concentrati sugli investimenti. Sulle riforme invece non ci sono ragioni per l’inadempiezna, che non possiamo accettare”. “Nel prossimo anno aggiugeremo” al Pnrr “un capitolo per l’energia per tutti i Paesi, e per l’Italia ci saranno circa 2,5 miliardi” conclude Gentiloni.

“Per Meloni è assillo maggiore”

“Ho parlato con la presidente Meloni molte volte e so che” il Pnrr “è il suo assillo maggiore. C’è bisogno di crescita economica per diminuire il debito pubblico e c’è bisogno dei fondi del Pnrr per la crescita economica. Questo Piano ci consente una politiche espansiva, e il governo è consapevole che per favorire una crescita economica sono necessarie le risorse del Pnrr”. Così il commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, a ‘Mezz’ora in più’ su Rai 3.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata