Presenti anche il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente dell'Anci, Antonio De Caro

“La Via Maestra“, la manifestazione nazionale organizzata dalla Cgil e da altre 160 organizzazioni in difesa della Costituzione, ha sfilato per le vie del centro di Napoli per giungere in piazza Dante per gli interventi dal palco. È stato Maurizio Landini, leader della Cgil ad aprire il corteo, in 50mila hanno attraversato la città per opporsi alla riforma dell’Autonomia differenziata. A chiedere di unire il Paese e non dividerlo la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein; presenti anche Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, e Antonio De Caro, sindaco di Bari e presidente nazionale Anci.

