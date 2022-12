Via libera dell'esecutivo al sostegno a Zelensky. Stanziati 10 milioni per Ischia

L’Italia continuerà a sostenere militarmente l’Ucraina fino al 2023. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto legge che dispone la proroga dell’invio “di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell’Ucraina”. È quanto si apprende da fonti di governo.

Prorogato il sostegno a Kiev fino al 2023

Nella bozza del decreto legge si specifica che continua “fino al 31 dicembre 2023, previo atto di indirizzo delle Camere, l’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina”.

10 milioni per Ischia

L’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha approvato poi un altro decreto con cui vengono stanziati 10 milioni di euro di aiuti per Ischia, dopo la tragedia che ha colpito l’isola lo scorso sabato. La bozza del decreto legge contenente “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia”, all’esame del Cdm in corso a P.Chigi, prevede un rifinanziamento di 10 milioni di euro Fondo di protezione civile regionale. A quanto si legge nel testo, si dispone anche la sospensione dei versamenti tributari e delle cartelle esattoriali fino al 30 giugno 2023, nonchè i procedimenti civili e penali pendenti fino alla fine dell’anno

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata