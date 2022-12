I vigili del fuoco hanno recuperato i cadaveri di due uomini a Casamicciola

Si aggiorna il bilancio delle vittime dopo la frana che ha colpito Casamicciola, a Ischia il 28 novembre. Le vittime accertate sono 10. Sono stati infatti individuati i corpi di altre due vittime a Casamicciola.

🔴 #Ischia, recuperati i corpi privi di vita dei due uomini dispersi: uno sulla via Celario e l’altro più a valle lungo la via Santa Barbara. Proseguono le operazioni di ricerca delle due donne che mancano all’appello. Sale a 10 il numero delle vittime [#1dicembre 13:00] pic.twitter.com/QibEAs1cwq — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 1, 2022

I corpi estratti dal fango dai vigili sono quelli di due uomini. Il primo corpo senza vita è stato estratto in via Santa Barbara e l’altro in via Celario. Le vittime, secondo quanto si apprende, sono Gianluca Monti e Salvatore Impagliazzo. Mancano all’appello ancora 2 dispersi, Valentina Castagna e Mariateresa Arcamone.

