Al centro del bilateralare la guerra in Ucraina ma anche le preoccupazioni europee per l'Inflation reduction Act

Il presidente Joe Biden e la first lady Jill hanno accolto in una Casa Bianca adornata con bandiere a stelle e strisce e tricolori Emmanuel Macron e la premier dame Brigitte. Per l’Amministrazione Biden, quella del presidente francese è la prima visita di Stato. Un’analogia con la precedente Amministrazione Trump, per la quale fu sempre Macron l’ospite della prima visita di Stato, così come quella dell’allora presidente Francois Hollande fu la prima visita di Stato nel secondo mandato di Barack Obama.

I due presidenti si sono incontrati diverse volte da quando Biden è entrato alla Casa Bianca. L’occasione più recente è stata quella del G20 di Bali, preceduta da un incontro di circa 45 minuti a New York, a margine dei lavori dell’Assemblea generale dell’Onu a settembre.

La guerra in Ucraina al centro dell’incontro

Al centro dell’incontro bilaterale Biden-Macron che sta avendo inizio alla Casa Bianca, ci sarà naturalmente il tema dell’Ucraina, insieme alla questione iraniana, l’Africa e la lotta ai cambiamenti climatici. I due capi di Stato discuteranno anche delle preoccupazioni europee per l’Inflation reduction Act, la legge anti inflazione in materia di energia e transizione ecologica varata dall’Amministrazione Biden, che secondo il presidente francese e la Ue contiene misure protezionistiche che danneggerebbero le aziende europee.

Nella serata di ieri, le due coppie presidenziali hanno avuto una cena informale in un ristorante di Georgetown, a Washington. Stasera, è invece in programma la cena di Stato, con la quale si concluderà la visita nella capitale Usa di Macron, che poi si trasferirà a New Orleans, in Lousiana, dove è previsto un incontro con la comunità francofona.

Macron: “Siamo di nuovo fratelli in armi”

I due leader si sono poi scambiati parole di reciproca stima e affiatamento “Mentre la guerra ha fatto il suo ritorno in Europa, dobbiamo diventare ancora una volta fratelli in armi”, ha dichiarato Macron, rivolgendosi al presidente americano nel discorso pronunciato dopo avere ricevuto gli onori militari alla Casa Bianca. L’amicizia tra Francia e Stati Uniti, ha detto Macron, “affonda le sue radici nella Storia”

Biden: “Insieme contro ambizioni conquista di Putin”

Dal canto suo Biden ha sottolineato come la Francia sia il “più antico” alleato degli Stati Uniti e un “partner incrollabile nella causa della libertà”. L’alleanza tra i due Paesi, ha proseguito Biden, “rimane essenziale per la reciproca difesa” e come alleati, Francia e Stati Uniti, insieme agli alleati della Ue e del G7 “stanno affrontando le ambizioni di conquista di Vladimir Putin” nella sua “guerra brutale” contro l’Ucraina, che “ancora una volta ha distrutto la pace in Europa”. I due Paesi, ha detto ancora Biden “stanno ancora una volta difendendo i valori della democrazia e i diritti umani”. Il presidente Usa ha quindi reso omaggio alla Francia, citando il motto, “liberté, egalité, fraternité”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata