Il candidato dem alla presidenza della regione in risposta ai cronisti che gli chiedevano se le porte della coalizione fossero chiuse al Movimento 5 Stelle

(LaPresse) “Io ai 5 Stelle non ho mai sbattuto porte, non ho mai demonizzato nessuno, ma non sono neanche per inseguirli. Il centrosinistra c’è e ha un patto troppo forte quindi noi andiamo avanti”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza di Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino ai cronisti che gli chiedevano se le porte della coalizione fossero chiuse al Movimento 5 Stelle.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata