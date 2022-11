Foto dall'archivio di Pierfrancesco Majorino

Il candidato dem alle Regionali: "Mai sbattute porte ma non li inseguo"

Accelera la corsa per le Regionali in Lombardia in casa dem. Si riapre la questione alleanze: “Io ai 5 Stelle non ho mai sbattuto porte, non ho mai demonizzato nessuno, ma non sono neanche per inseguirli. Il centrosinistra c’è e ha un patto troppo forte quindi noi andiamo avanti”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza di Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, ai cronisti a Milano che gli chiedevano se le porte della coalizione fossero chiuse al Movimento 5 Stelle.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata