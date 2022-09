centrosinistra fermo rispettivamente a 39 e 80

112 senatori e 235 deputati. Questi i numeri degli eletti nel centrodestra al termine dello spoglio nelle elezioni politiche del 25 settembre: cifre che consentono alla coalizione di Meloni, Salvini e Berlusconi di avere la maggioranza assoluta in entrambi i rami del Parlamento (essa è fissata infatti a 101 per il Senato e 201 per la Camera). Ma che restano, comunque, lontane dalla maggioranza dei due terzi necessaria per approvare un’eventuale riforma costituzionale senza passare dal referendum confermativo. Alla coalizione di centrosinistra spetta invece un totale di 39 senatori e 80 deputati.

Secondo i dati del Ministero dell’Interno, il Movimento 5 Stelle ha eletto 51 deputati e 28 senatori mentre il Terzo Polo di Azione/Italia Viva conterà su 9 rappresentanti al Senato e 21 alla Camera. La lista “Sud chiama Nord” ha eletto un deputato e un senatore, entrambi nel collegio uninominale di Messina in Sicilia, mentre dall’Alto Adige saranno tre i rappresentanti del Sudtiroler Volkspartei a Montecitorio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata