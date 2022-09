Il leader del Movimento 5 Stelle promette "opposizione durissima e inflessibile" su Reddito di Cittadinanza e progressività del sistema fiscale

“Siamo preoccupati per il futuro e per la prospettiva di un’azione riformatrice del centrodestra anche a livello costituzionale. Quando non si è maggioranza reale nel paese è bene non avventurarsi in riforme costituzionali senza il consenso di una larga parte delle altre forze politiche altrimenti si rischia quello che avvenne a Renzi con il referendum”. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Montecitorio commentando il risultato del voto di ieri, che ha premiato la coalizione del centrodestra trainata da Fratelli d’Italia.

Il leader pentastellato ha fatto i complimenti a Meloni per la vittoria ma ha precisato: “Difenderemo i nostri valori e i principi costituzionali, e non faremo sconti. E nella prospettiva di un governo di centrodestra non ci sentiamo di festeggiare alcunché”. E con riferimento alle preferenze ottenute dal Movimento, ha dichiarato: “Il voto ha testimoniato una grande investitura dei cittadini nei confronti del Movimento, nonostante dopo la caduta del governo Draghi tutte le forze politiche ci abbiano attaccato e tutti ci dessero fuori gioco. In questo contesto un risultato oltre il 15% è un grande successo che ci dà grande coraggio e determinazione per affrontare questa legislatura senza fare sconti a nessuno”.

Conte ha infine promesso un'”opposizione durissima e inflessibile se verrà toccato il Reddito di Cittadinanza” e detto che non farà sconti sul principio di progressività del sistema fiscale. E sull’ipotesi di un dialogo con il Pd: “Bisogna capire che Pd verrà fuori dal confronto interno che ci sarà. All’esito di quello vedremo se ci saranno le condizioni per riallacciare il dialogo”.

