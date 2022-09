Il leader della Lega: "Conto che per 5 anni si tiri dritto senza stravolgimenti, solo con in mente le cose da fare"

Matteo Salvini in conferenza stampa dopo la batosta elettorale: la Lega non raggiunge il 9%. “L’obiettivo è entro la fine dell’anno fare i congressi in tutte le 1400 sedi, poi fare anche quelli regionali, a Dio piacendo e Covid permettendo” dice Salvini. “C’è un governo scelto dai cittadini, con una maggioranza chiara sia alla Camera che al Senato per il centrodestra. Conto che per 5 anni si tiri dritto senza stravolgimenti, solo con in mente le cose da fare – dice – Ho fatto i complimenti a Giorgia, lavoreremo a lungo e insieme, è stata brava. E’ stata brava anche Forza Italia”.

“Politicamente parlando mi sembra sia stata premiata l’opposizione”, dice ancora Salvini a proposito del risultato di Fratelli d’Italia. “Per la Lega stare al governo con Pd, 5 Stelle e Draghi non è stato semplice. Lo rifaresti? Lo rifarei. Ci è costato? Eh sì, stare al governo con Di Maio, Speranza, Lamorgese, non è facile”.

Il dato “non mi soddisfa, non è quello per cui ho lavorato”. “Fino a settimana scorsa avevamo il doppio dei voti in un governo che ci vedeva come comparse” dice Salvini. “Gli italiani hanno scelto la coerenza, se la Lega fa la Lega non ce n’è per nessuno” aggiunge. “Il 9% mi resta qua, i 100 eletti sono al lavoro per 5 anni”.

Il dato dell’affluenza “è sconfortante a livello generale, ringrazio chi ha votato”. “Sono andato a letto incazzato e mi sono alzato carico a molla”, chiosa Salvini.

