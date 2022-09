Così la capogruppo Pd alla Camera in una dichiarazione al Nazareno

“Alla luce dei dati che abbiamo visto fino ad ora non possiamo non attribuire la vittoria alla destra trascinata da Giorgia Meloni”. Così la capogruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani in una dichiarazione alla stampa al Nazareno. “E’ una serata triste per il Paese ma siamo la prima forza di opposizione in Parlamento e la seconda forza politica. Faremo un’opposizione importante, abbiamo una grande responsabilità”, ha aggiunto.

