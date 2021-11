La garante Monica Sansoni: "Scuola tra i primi posti dove emergono disagi"

(LaPresse) “È un giorno importante che dedichiamo alla riflessione e alla condivisione con le altre istituzioni su un tema fondamentale com’è quello dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, troppo spesso violati”. Così il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Marco Vincenzi, parlando del convegno sul tema che si tiene alla Pisana. “La scuola è uno dei primi posti dove emergono i disagi dei minori in difficoltà e spesso proprio dagli insegnanti arrivano le prime segnalazioni dei problemi”, aggiunge Monica Sansoni, garante dell’Infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio, a margine del convegno. “Le massime agenzie educative sono famiglia e scuola e devono camminare insieme. Non è possibile separarci da questo concetto. Tanto è vero che chi lavora nella pubblica istruzione sa che c’è un patto di corresponsabiltà che noi genitori firmiamo nella scuola, per aderire a questa fusione di cooperazione tra le due agenzie educative”. Eleonora Mattia, presidente della IX commissione Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio del Consiglio regionale del Lazio evidenzia: “Torniamo in presenza per parlare di un tema che ci sta molto a cuore, perché da questa pandemia i bambini e i ragazzi sono stati più colpiti, con un aumento delle violenze, dei disturbi alimentari e dei casi di suicidio”.

