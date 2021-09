Il leader di Italia Viva: "Votò il reddito di cittadinanza, ora vuole toglierlo"

(LaPresse) “Salvini mi sembra in una fase di stop and go abbastanza discutibile. Non condivido il suo posizionamento politico su temi legati al Green Pass”. Così Matteo Renzi a margine della presentazione del suo libro Contro Corrente a Milano: “Uno dei temi che proprio non capisco – ha aggiunto l’ex premier – è come si possa essere quelli che hanno votato per reddito di cittadinanza e poi chiedere di volerlo superare”.

