Così il candidato a sindaco di Napoli sostenuto da M5s e Pd

(LaPresse) La cantante neomelodica Tina Sacco “io non la conosco, mi è stata riferita la sua presenza, è chiaro che noi non condividiamo assolutamente questi neomelodici che portano avanti dei valori che non sono quelli della nostra coalizione, come la legalità, il rispetto delle leggi e il rispetto delle regole. Lei sicuramente non farà parte della coalizione. Mi risulta che abbia fatto un passo indietro”, ha spiegato il candidato del centrosinistra. La cantante neomelodica era finita al centro delle polemiche per una canzone intitolata ‘L’omertà’.

