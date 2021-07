Il deputato Pd di fronte al Senato con il Ddl in aula: "Italia Viva segua Biden non Orban"

(LaPresse) – Il deputato Pd Alessandro Zan, promotore del Ddl che porta il suo nome, davanti al Senato prima della discussione del provvedimento in aula si rivolge a Matteo Renzi: “No a una mediazione con una destra che vuole cambiare la legge per decapitarla e renderla inutile, sostenga il testo che Italia Viva ha contribuito a costruire alla Camera”. “Dirò di più – prosegue Zan – Italia Viva è l’azionista di maggioranza di quel testo. Io spero che Renzi continui a seguire Biden, Kamala Harris e Ursula von der Leyen e non Salvini, cioè Orban”.

