Nuovo rapporto dell'Agenzia internazionale per l'energia, nei prossimi 5 anni previsto aumento più rapido di sempre

Le rinnovabili crescono del 50% nel 2023 ed arrivano a quasi 510 Gigawatt (GW) con il solare fotovoltaico che copre il 75% di questo incremento globale. E’ l’Agenzia internazionale per l’energia (Aie) a fornire il nuovo quadro mondiale nell’ultimo rapporto ad hoc ‘Renewables 2023’, in cui il messaggio per la comunità internazionale è chiaro: nei prossimi cinque anni le rinnovabili avranno la crescita più rapida di sempre.

Triplicare capacità entro 2030

Un ritmo di sviluppo, quindi, che potrebbe – spiega l’Aie – rendere “possibile raggiungere l’obiettivo di triplicare la capacità globale entro il 2030“. Obiettivo che, come viene ricordato, è incluso nell’accordo finale dell’ultima Cop, la 28esima andata in scena negli Emirati Arabi Uniti a Dubai. La crescita maggiore – fa presente l’Agenzia internazionale per l’energia – “si è registrata in Cina che nel 2023 ha messo in funzione una quantità di energia solare fotovoltaica pari a quella dell’intero mondo nel 2022; mentre le aggiunte di energia eolica in Cina sono aumentate del 66% rispetto all’anno precedente. Anche gli aumenti della capacità di energia rinnovabile in Europa, Stati Uniti e Brasile hanno raggiunto i massimi storici”. Secondo il rapporto, “in base alle politiche e alle condizioni di mercato esistenti, la capacità globale di energia rinnovabile dovrebbe crescere fino a 7.300 GW nel periodo 2023-28 coperto dalle previsioni”.

Solare e eolico superano carbone

Il solare fotovoltaico e l’eolico si prendono un pezzo che rappresenta quasi il totale dell’incremento, pari al 95% dell’espansione, con le rinnovabili che supereranno il carbone per diventare la principale fonte di generazione elettrica globale entro l’inizio del 2025. Ma nonostante la crescita senza precedenti degli ultimi 12 mesi – avverte l’Aie – è necessario “spingersi oltre per triplicare la capacità entro il 2030, cosa che i Paesi hanno concordato di fare alla Cop28“.

Aumentare finanziamenti Paesi in Via di sviluppo

“In base alle attuali politiche e condizioni di mercato – dichiara il direttore esecutivo dell’Aie Fatih Birol – la capacità rinnovabile globale è già in grado di aumentare di due volte e mezzo entro il 2030 – ci stiamo avvicinando e i governi hanno gli strumenti necessari per colmare il divario. L’eolico onshore e il solare fotovoltaico sono oggi più economici dei nuovi impianti a combustibili fossili quasi ovunque e più economici degli impianti a combustibili fossili esistenti nella maggior parte dei Paesi”. Una sfida su tutte è fondamentale, secondo Birol: quella per cui “la comunità internazionale deve aumentare rapidamente i finanziamenti e la diffusione delle energie rinnovabili nella maggior parte delle economie emergenti e in Via di sviluppo. Il successo verso l’obiettivo della triplicazione delle rinnovabili dipenderà da questo”. Si prevede – conclude l’Aie – che “la capacità globale” di rinnovabili “raggiungerà i 1.100 GW entro la fine del 2024“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata