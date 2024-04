Washington (Usa), 29 apr. (LaPresse) – Gli Stati Uniti hanno stabilito che cinque unità dell’esercito israeliano hanno commesso “gravi violazioni dei diritti umani” sui palestinesi in Cisgiordania, prima dell’attacco di Hamas in ottobre. Lo ha riferito il vice portavoce del dipartimento di Stato, Vedant Padel. Quattro delle unità in questione avrebbero adottato “misure correttive” per eliminare la prospettiva di sanzioni statunitensi, mentre proseguono i contatti col governo israeliano riguardo alla quinta unità dell’esercito coinvolta, ha detto Padel.

