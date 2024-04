Paolo Gallo a margine dell’evento 'Transitioning to net zero: energy technology roadmaps'

Per la transizione energetica “l’approccio giusto è quello di valutare le diverse tecnologie, i loro benefici i loro costi e cosa mi portano in termini di sicurezza degli approvvigionamenti”, evitando un approccio ideologico. Lo dice l’Ad di Italgas, Paolo Gallo, a margine dell’evento ‘Transitioning to net zero: energy technology roadmaps’, tenuto in concomitanza con la preparazione dei lavori del G7 clima, energia e ambiente, nella sede storica della società a Torino. Tra gli ospiti invitati a discutere del tema, l’inviato speciale del governo per il cambiamento climatico Francesco Corvaro e Marco Margheri, presidente Wec Italia.

