Roma, 29 apr. (LaPresse) – “Vi prego di mettere in atto un nuovo quadro finanziario pluriennale che sia all’altezza delle enormi sfide che ci attendono. Chiedo a tutti voi: non limitatevi a fare ciò che è popolare a casa vostra, ma fate ciò che è giusto per l’Europa”. Lo ha detto la direttrice del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, alla conferenza annuale sul bilancio Ue del 2024. “L’Europa è più forte insieme, l’Europa è più ricca insieme, l’Europa conta di più insieme”, ha sottolineato la direttrice.

