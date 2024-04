Roma, 29 apr. (LaPresse) – Un bonus pari al 100% dei contributi previdenziali dovuti per chi assume giovani, donne e nella Zes per il Mezzogiorno. E’ quanto prevedono tre articoli di una bozza del decreto Coesione atteso domani in Cdm, visionata da LaPresse. Nel dettaglio, il bonus giovani prevede per i datori di lavoro privati che dall’1 luglio 2024 al 31 dicembre 2025 assumono under 35 al loro primo contratto a tempo indeterminato un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico “nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile”. L’esonero sale a 666 euro su base mensile per chi lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna e spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, “non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi”.

