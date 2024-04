Roma, 29 apr. (LaPresse) – Il processo per la consegna di aiuti militari all’Ucraina “deve essere accelerato”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante una conferenza stampa congiunta con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, a Kiev. Lo riporta il Guardian. Zelensky ha spiegato che la situazione sul campo di battaglia dipende dalla velocità con cui arriveranno i rifornimenti. “Supporto tempestivo al nostro esercito. Ad oggi non vedo ancora nulla di positivo su questo punto – ha affermato il leader di Kiev – Le forniture ci sono, sono appena iniziate, questo processo deve essere accelerato”. L’esercito russo “sta ora cercando di trarre vantaggio da una situazione in cui stiamo aspettando i rifornimenti dai nostri partner ed è proprio per questo che la velocità delle consegne significa stabilizzare il fronte”, ha proseguito Zelensky, secondo cui Mosca “si sta preparando per azioni offensive”.

