Intervista del duca del Sussex all'emittente ITV

Continuano a far discutere le rivelazioni del principe Harry che in un’intervista all’emittente ITV difende la decisione di pubblicare la sua autobiografia ‘Spare’. “Non voglio che la storia si ripeta, non voglio essere un papà single e di certo non voglio che i miei figli abbiano una vita senza una madre o un padre”, ha dichiarato il duca del Sussex. Harry ha poi puntato il dito contro il rapporto “tra certi membri della famiglia e la stampa scandalistica”: “Hanno deciso di andare a letto con il diavolo per riabilitare la loro immagine”.

