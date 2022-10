Il volume di 416 pagine sarà tradotto in 16 lingue

Il 10 gennaio esce ‘Spare’, il libro autobiografico del principe Harry, divenuto oggetto di ossessive anticipazioni in tutto il mondo, sin dall’annuncio della sua pubblicazione, lo scorso anno. Nell’annuncio della casa editrice, Penguin Random House, il libro è descritto come un racconto “crudo” e di “incrollabile onestà”, denso di “intuizioni, rivelazioni, autoesami e saggezza conquistata a fatica con l’eterno potere dell’amore sul dolore”.

Il volume di 416 pagine sarà tradotto in 16 lingue, dall’olandese al portoghese, mentre nella versione audiolibro la voce narrante sarà quella dello stesso Harry. I termini del contratto tra il principe Harry e la casa editrice non sono stati resi noti, ma il duca del Sussex userà i proventi per finanziare enti benefici britannici. Harry ha già donato 1,5 milioni di dollari a Sentebale, un’organizzazione co-fondata con il principe Seeiso del Lesotho per aiutare i bambini e i giovani del Lesotho e del Botswana affetti dall’Aids-Hiv

