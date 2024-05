Brad Pitt, anche figlia Vivienne decide di rinunciare a cognome del padre

Stessa decisione fu presa anche dagli altri due figli della coppia, Maddox e Zahara

Anche Vivienne, la più piccole delle figlie avute da Brad Pitt e Angelina Jolie, ha annunciato di voler rinunciare al cognome del padre, protagonista di fim come ‘Fight Club’ e ‘Bastardi senza gloria’. La decisione è stata rivelatadal settimanale People, con la 15enne che dunque prende la stessa decisione del fratello Maddox.

Quest’ultimo addusse come motivo una presunta aggressione di Pitt a Jolie su un volo dalla Francia a Los Angeles. Aggressione in cui fu coinvolto lo stesso Maddox che aveva preso le difese della madre, la quale chiese il divorzio dopo quanto accaduto. Anche la terza figlia della coppia, Zahara, ha annunciato recentemente di voler procedere allo stesso passo.

Non è l’unica brutta notizia per l’attore. Secondo quanto riportato da ‘Page Six’ del New York Post, in un documento presentato in tribunale dai legali della Jolie si leggerebbe che le violenze da parte di Pitt sarebbero iniziati “ben prima” dell’episodio del volo.

“Sebbene la storia di abusi fisici di Pitt nei confronti di Jolie sia iniziata ben prima del viaggio in aereo della famiglia dalla Francia a Los Angeles nel settembre 2016, questo volo ha segnato la prima volta in cui ha rivolto i suoi abusi fisici anche ai bambini. Jolie lo lasciò immediatamente dopo“, si legge nel documento, presentato nell’ambito della causa legale tra i due in merito alla proprietà del vigneto Chateau Miraval in Francia.