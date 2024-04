Lo si legge in un documento presentato dai legali dell'attrice nella causa per la proprietà del vigneto Chateau Miraval in Francia

Si allargano le accuse di violenze dell’attrice Angelina Jolie contro il suo ex marito Brad Pitt. Secondo quanto riportato da ‘Page Six’ del New York Post, in un documento presentato in tribunale dai legali della star si leggerebbe che gli abusi fisici da parte di Pitt sarebbero iniziati “ben prima” del famoso episodio del 2016 sul volo aereo dalla Francia a Los Angeles in cui Pitt avrebbe afferrato la donna per la testa per poi prendere per il collo uno dei loro figli e colpirne un altro. Una vicenda in seguito alla quale Jolie chiese il divorzio. “Sebbene la storia di abusi fisici di Pitt nei confronti di Jolie sia iniziata ben prima del viaggio in aereo della famiglia dalla Francia a Los Angeles nel settembre 2016, questo volo ha segnato la prima volta in cui ha rivolto i suoi abusi fisici anche ai bambini. Jolie lo lasciò immediatamente dopo“, si legge nel documento, presentato nell’ambito della causa legale tra i due in merito alla proprietà del vigneto Chateau Miraval in Francia.

