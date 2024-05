I due sono stati immortalati nel paddock

Il Gp di Monaco di Formula 1 è da sempre un’occasione di ritrovo per i vip di tutto il mondo. A festeggiare la vittoria del ferrarista Charles Leclerc quest’anno c’era anche Fedez, in compagnia di quella che per alcuni potrebbe essere la nuova fiamma dell’ex compagno di Chiara Ferragni. Si tratterebbe della modella francese Garance Authié, vent’anni, con cui il rapper è stato immortalato mano nella mano nel paddock.

La frequentazione tra i due proseguirebbe da qualche mese, cosa che renderebbe automaticamente smentite il flirt tra Fedez e la modella milanese Ludovica Di Gresy, di cui si era anche chiacchierato nelle scorse settimane. La stessa Di Gresy aveva smentito (“Siamo solo amici”) e le immagini di Monaco sembrano dare credito alla sua versione.

