La ventiduenne, che viene data "molto vicina" al rapper, ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero

“Non sono io la ragazza bionda nel locale”. Per la prima volta, Ludovica Di Gresy, la ventiduenne finita al centro delle pagine di gossip, esce allo scoperto con un’intervista a Il Messaggero e racconta la sua verità, sia sul suo presunto rapporto con Fedez che sulla ormai tristemente nota serata del 21 aprile, terminata con il pestaggio al personal trainer dei Vip Cristiano Iovino.

Pestaggio Iovino, Di Gresy: “Ero a casa mia”

Ludovica Di Gresy ha spiegato di non essere mai entrata alla discoteca The Club: “Sono andata a cena con i miei genitori e il mio fratellino alle 19.30, alle 21.30 ero già a casa e da lì non mi sono più mossa. Non ho mai messo piede in quel locale, lo possono confermare le telecamere di casa e lo stesso proprietario della discoteca che conosco”. Una versione confermata dagli inquirenti martedì, quando è stata convocata in Questura come persona informata dei fatti. Secondo le prime indiscrezioni, la rissa sarebbe cominciata per alcuni apprezzamenti eccessivi fatti da Iovino proprio a Di Gresy, che però afferma di non aver mai conosciuto il personal trainer in vita sua. La ventiduenne, studentessa di moda all’Istituto Marangoni, precisa anche di non essere mai nemmeno stata sotto casa di Iovino e di non sapere chi siano gli ultrà del Milan, escluso Chrstian Rosiello: “È il bodyguard di Federico ed è una persona gentile ed educata che svolge il suo lavoro”.

Ludovica di Gresy e il suo rapporto con Fedez: “Siamo amici, niente di più”

Di Gresy, sempre nell’intervista, ha anche chiarito la natura del suo rapporto con Fedez: “Ci siamo conosciuti lo scorso febbraio durante una cena da Cipriani. Siamo solo amici, usciamo in gruppo, niente di più. Tutte le volte che siamo usciti non siamo mai stati io e lui da soli“. La ragazza, però, esclude che il rapper possa aver organizzato una spedizione punitiva: “Non è un violento, non è mai stato aggressivo”. Di Gresy ammette di vivere con profondo disagio questa situazione, che definisce “più grande di me”, e, infine, rivela di aver sentito Fedez in questi giorni: ““Lui è molto dispiaciuto per la situazione e soprattutto è arrabbiato dal fatto che siano uscite notizie inventate”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata