Il portiere della Nazionale lo ha comunicato in un post su Instagram

In attesa dell’Europeo tedesco, dove proverà a bissare l’impresa del 2021, Gianluigi Donnarumma ha già ottenuto una bella soddisfazione in questa primavera.

La compagna Alessia Elefante aspetta infatti un bambino, come annunciato dalla coppia in un post Instagram che li ritrare con le maglie da calcio con scritto “mamma” e “papà”.

“We can’t wait to meet you“, scrive l’ex estremo difensore del Milan nel post, che ha ricevuto le congratulazioni – tra gli altri – della superstar francese Kylian Mbappè e dei colleghi Courtois e Meret.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata