Calafiori, Folorunsho e Fagioli nell'elenco

Ufficiale la lista dei 30 preconvocati in Nazionale dal Ct Luciano Spalletti per l’Europeo in Germania, in programma dal 14 giugno al 14 luglio. I giocatori selezionati si ritroveranno il 31 maggio al raduno a Coverciano e nella lista non manca qualche sorpresa.

Italia, i 30 preconvocati per Euro 2024

In attesa di sapere la lista definitiva dei 26 convocati che affronteranno il torneo, che verrà comunicata il 7 giugno, nessun nome nuovo tra i 4 portieri preconvocati: Donnarumma, Meret, Provedel e Vicario. Tra i difensori spicca il nome di Calafiori, protagonista di una stagione eccezionale. Insieme al giocatore del Bologna c’è il blocco degli interisti, composto da Acerbi, Bastoni, Darmian e Dimarco, i granata Bellanova e Buongiorno, ma anche Cambiaso, Di Lorenzo, Mancini e Scalvini. A centrocampo, torna Fagioli, recentemente ritornato in campo dopo la squalifica per calcioscommesse. I suoi compagni di reparto saranno Barella, Cristante, Folorunsho, Frattesi, Jorginho, Pellegrini e Ricci. Infine, in attacco c’è ovviamente Scamacca, autore di un ottimo finale di stagione con la sua Atalanta, poi Chiesa, El Shaarawy, Orsolini, Retegui, Raspadori e Zaccagni.

