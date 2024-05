Immagine da X

La giovane ha 28 anni e ha detto sì al fidanzato Evan McClintock in Michigan

Sabato 18 maggio Hailie Jade Scott Mathers, figlia del rapper Marshall Mathers in arte Eminem, ha sposato il fidanzato Evan McClintock a Battle Creek in Michigan. Alla cerimonia ha partecipato anche il padre, e le fotografie del ballo padre-figlia hanno fatto impazzire i fan sui social. Eminem ha dedicato tante canzoni a Hailie, tra cui la commovente ‘Mockingbird’, singolo di grande successo nel 2005. Oggi la giovane ha 28 anni ed è famosa come influencer su Instagram. Condividendo le immagini del matrimonio, ha scritto: “Non avremmo potuto chiedere una celebrazione migliore e più bella questo fine settimana. Sono state versate tante lacrime di felicità, si è riso e sorriso e si è sentito tanto amore. Evan e io siamo molto grati per tutti i parenti e gli amici che sono venuti a sostenerci e a far parte di questo nuovo capitolo della nostra vita di marito e moglie“.

