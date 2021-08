Eminem e 50 Cent

È uscito il trailer della serie di STARZ dal titolo “Black Mafia Family (BMF)”

Eminem e 50 Cent di nuovo insieme, questa volta per la serie tv “Black Mafia Family”, prodotta da quest’ultimo.

Eminem dovrebbe apparire in un solo episodio della serie nel ruolo dell’informatore dell’FBI Richard Wershe Jr (aka White Boy Rick), personaggio realmente esistito.

Eminem la leggenda di Detroit

“Sono onorato e apprezzo il mio buon amico Em per aver supportato il mio nuovo spettacolo BMF”, ha detto 50 Cent in una nota. “Non potremmo fare una serie ambientata a Detroit senza includere la leggenda che è Eminem“, ha aggiunto. Nel frattempo il canale Starz ha offerto un assaggio della serie agli spettatori americani, rilasciando il trailer.

La serie tv, prodotta esecutivamente da Curtis “50 Cent” Jackson “è ispirata alla vera storia di due fratelli che sono cresciuti nelle strade in rovina del sud-ovest di Detroit alla fine degli anni ’80 e hanno creato una delle famiglie criminali più influenti in questo paese”, si legge in una nota della rete tv Starz.

La “leadership carismatica” di Demetrius, uno dei protagonisti, “l’acume negli affari di Terry e la visione della loro partnership fraterna, assieme al traffico di droga e l’hip-hop, rendono i fratelli iconici a livello globale”, prosegue la rete nella descrizione dello show.

Nel cast della serie, oltre ad Eminem, ci sono Russell Hornsby, Michole Briana White, Ajiona Alexus, Eric Kofi Abrefa, Myles Truitt, Steve Harris, Arkeisha “Kash Doll” Knight e Wood Harris. Snoop Dogg, La La Anthony e Serayah appariranno invece come guest star. “Black Mafia Family” debutterà il 26 settembre su STARZ.

