Il rapper non ha partecipato al nuovo programma di Cattelan per motivi di salute. Sui social scrive: "Non sono in fin di vita"

Apprensione nelle ultime ore per le condizioni di salute di Fedez. “Non è ricoverato come qualcuno scrive, è stato male. Non è in gravi in condizioni” ha fatto sapere a LaPresse lo staff di Federico Lucia, in arte Fedez, confermando che il malore delle ultime ore è il motivo per cui il rapper milanese non ha potuto presenziare alla prima puntata del nuovo programma ‘Da vicino nessuno è normale’ condotto da Alessandro Cattelan in programma per oggi su Rai 2.

In seguito è stato lo stesso artista a rassicurare tutti i suoi fan sui social. “Ciao a tutti, volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend ma nulla di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita” ha scritto il rapper milanese in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

